Выгодно ли ставить ГБО в Казахстане: когда дешёвое топливо превращается в головную боль

В разных регионах Казахстана всё больше водителей задумываются о переходе на газовое топливо. Однако рост цен на автогаз и периодические перебои с поставками заставляют автолюбителей пересматривать прежние расчётные выгоды. Tengri Auto изучил ситуацию и попытался оценить, оправдан ли такой шаг сегодня, сообщает Lada.kz.

Фото: Яндекс Карты

Дефицит автогаза: что происходило в регионах

В течение 2025 года многие казахстанские автомобилисты столкнулись с нехваткой автогаза на заправках. Наиболее заметные перебои наблюдались:

Петропавловск и районы СКО — в конце октября. Причины: плановый ремонт Атырауского НПЗ и повышенный сезонный спрос со стороны аграриев.

Туркестанская и Алматинская области — в начале ноября. Водители публиковали видео с закрытыми газозаправочными станциями.

В Минэнерго утверждали, что речь идёт не о дефиците, а о временных перебоях, связанных с исчерпанием месячных объёмов. Но для автовладельцев факт остаётся фактом — в определённые периоды автогаз может быть недоступен, что создаёт дополнительные неудобства.

Насколько выгодно переходить на газ: цены и расчёты

Стоимость автогаза по регионам

На 25 ноября цены заметно различаются:

Астана, Алматы — 112 тг/л

Жамбылская область — 107 тг/л

Шымкент — 102 тг/л

Кызылорда — 95 тг/л

Уральск, Актау, Актобе — 85 тг/л

Даже несмотря на удорожание, автогаз остаётся дешевле бензина и дизтоплива практически во всех областях страны.

Стоимость установки ГБО

Цена зависит от региона, мощности двигателя и поколения оборудования:

Астана — 180–300 тыс. тг

Алматы — 130–400 тыс. тг

Актобе — 125–450 тыс. тг

Актау, Уральск — от 135 тыс. тг

Караганда, Павлодар — 160–350 тыс. тг

Срок окупаемости

При расходе до 8 литров бензина на 100 км и среднем годовом пробеге 20 тыс. км:

Запад Казахстана: 10 месяцев — 1 год 7 месяцев

Юг и север: 1 год 1 месяц — 2 года 2 месяца

Таким образом, экономический эффект сохраняется, но расчёт окупаемости сильно зависит от региона.

Мнение экспертов: выгоды уменьшаются, но интерес остаётся

Автоэксперт Алексей Алексеев отмечает, что «золотое время» дешёвого автогаза проходит. Цена на газ растёт, хотя, по его словам, это попутный ресурс, который практически ничего не стоит производителям.

Где газ остаётся наиболее актуальным

Западные регионы — здесь газовых заправок в разы больше, чем бензиновых.

Авто с крупными двигателями — как легковые, так и коммерческий транспорт (фуры, карьерные самосвалы), которые расходуют большое количество топлива.

Сам эксперт подчёркивает, что не переводит собственный автомобиль на газ, поскольку не желает вмешиваться в заводскую конструкцию, однако признаёт, что многие водители видят в этом выгоду.

Проблемы безопасности и обслуживания ГБО

По словам Алексеева, у газового оборудования в Казахстане есть несколько системных проблем:

1. Частные установки без участия заводов-изготовителей

ГБО встраивается сторонними сервисами, что повышает требования к качеству монтажа.

2. Недостаточный контроль и отсутствие регулярных проверок

Эксперт напоминает:

проверка должна проходить каждые полгода ,

оборудование может засоряться,

важно своевременно выявлять возможные утечки.

Однако далеко не все автовладельцы соблюдают эти правила.

3. Запрет на стоянку в подземных паркингах

Алексеев считает такие ограничения необоснованными, поскольку в Казахстане не фиксировались случаи аварийных ситуаций с автомобилями, оснащёнными ГБО.

Итоги: стоит ли игра свеч

Перевод автомобиля на газ всё ещё может быть экономически оправданным, особенно в регионах с низкими ценами на автогаз и при больших годовых пробегах. Однако:

рост цен снижает прежний уровень выгоды,

перебои с поставками в отдельных областях создают неудобства,

безопасность оборудования напрямую зависит от дисциплины автовладельца.

Переходить на газ или нет — решение, которое сегодня требует более тщательного расчёта, чем несколько лет назад.