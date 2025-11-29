18+
29.11.2025, 18:31

Назван способ удвоить пенсию в Казахстане - подробности

Новости Казахстана 0 877

В Казахстане активно обсуждают, как обеспечить достойную старость. В центре внимания – показатель «адекватность пенсии». Он отражает, какой доход нужен человеку после выхода на пенсию, чтобы сохранять привычный уровень жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое «адекватная пенсия» и почему это важно

По экспертным расчетам, адекватная пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего дохода. Сегодня эта цифра немного выше благодаря государственной пенсии, включая солидарную часть для тех, кто работал до 1998 года.

Но ситуация меняется: солидарная пенсия постепенно станет недоступной, а значит, каждому казахстанцу важно самостоятельно позаботиться о будущем.

Добровольные пенсионные взносы: ваш шанс увеличить пенсию

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) советуют простой и проверенный способ – регулярно делать добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Преимущества ДПВ:

  1. Рост накоплений и будущих выплат
    Регулярные взносы увеличивают общий размер ваших пенсионных средств, что напрямую влияет на размер выплат из ЕНПФ.

  2. Ранний доступ к деньгам
    Пенсионные выплаты по добровольным взносам можно начать получать уже с 50 лет, то есть задолго до официального выхода на пенсию.

  3. Контроль и инвестирование
    Все ДПВ управляются Нацбанком, но вкладчик может перевести их в частную управляющую компанию с более высокой доходностью.

  4. Налоговые преимущества

    • Взносы физлиц не облагаются подоходным налогом.

    • Взносы работодателя дают налоговые льготы при расчете корпоративного подоходного налога.

Не забывайте про обязательные взносы

Важно помнить, что обязательные взносы работодателя напрямую влияют на размер государственной пенсии, которая сегодня пока выше выплат из ЕНПФ. Игнорировать их нельзя – даже небольшие задержки могут снизить будущий доход.

Делайте шаг навстречу стабильности

Сегодня казахстанцы не могут полностью полагаться на государство. Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, меры поддержки направлены на тех, кто не способен себя обеспечить. Для всех остальных – ключ к достойной пенсии лежит в личной дисциплине и планировании.

Регулярные добровольные взносы и контроль за обязательными выплатами – это ваш личный инструмент, чтобы будущая пенсия была не просто цифрой, а полноценным источником стабильного дохода.

