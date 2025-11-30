Казахстан ввёл жёсткие правила проведения поминальных обедов: что теперь нельзя ставить на стол

Духовное управление мусульман Казахстана ввело жёсткие правила проведения поминальных обедов, чтобы остановить растущие траты и вернуть обряду истинный смысл. Нововведения уже обсуждаются в обществе и ресторанах по всей стране, вызывая широкий резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Мtrk.kz .

Шесть блюд — и никаких излишеств

Согласно новым нормам, поминальный стол теперь должен включать строго шесть обязательных позиций:

хлебобулочные изделия;

горячее блюдо (например, бешбармак или рис);

вода и чай;

тары-талкан;

сливочное масло;

сахар или конфеты.

Главная цель изменений — борьба с расточительством и чрезмерными затратами, которые стали массовым явлением при проведении поминок.

«Поминки не должны быть тоем» — мнение духовенства

Главный имам области Хамзат Адильбеков подчеркнул, что многие семьи устраивают поминальные обеды, сравнимые с масштабом праздничных свадеб.

«Люди порой не учитывают своё финансовое положение и допускают расточительность. Меню поминального обеда должно быть скромным — это не той. Главное — принять людей и накормить, без излишеств», — отметил имам.

Духовенство акцентирует внимание на том, что ритуал поминовения должен оставаться духовным, а не превращаться в демонстрацию богатства.

Рестораны адаптируются к новым правилам

Рестораны региона уже начали работать по обновлённым нормам. Как сообщил администратор одного из заведений Талгат Имангали, все мероприятия теперь проводятся строго по принципам халяль и в присутствии имама, рекомендованного ДУМК.

«Мы предлагаем заказчикам меню по утверждённому списку: баурсаки, шелпек, горячее — обычно бешбармак или рис, тары-талкан, сладости, вода и чай. Люди стараются придерживаться правил», — пояснила ресторатор.

С введением ограниченного меню владельцы кафе и ресторанов отмечают снижение излишних расходов и упрощение подготовки мероприятий.

Разъяснительная работа продолжается

Имамы проводят активную информационную работу среди населения, объясняя, что новые стандарты помогут:

избежать ненужных финансовых трат;

вернуть поминальному обряду его истинное духовное значение;

подчеркнуть духовную, а не материальную составляющую ритуала.

По мнению духовенства, введение фиксированного меню — шаг к осознанности и уважению традиций, где главное — память о близких, а не демонстрация достатка.