Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.11.2025, 20:17

Минэнерго: атаки на объекты КТК создают прямую угрозу экономике Казахстана

Новости Казахстана

Министерство энергетики Казахстана официально заявило, что недавние атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) наносят значительный ущерб экономическим интересам страны и представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)
Недопустимые действия против критической инфраструктуры

В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что любые силовые воздействия на объекты, относящиеся к гражданской критической инфраструктуре, являются неприемлемыми.

«Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая республику Казахстан», — говорится в официальном сообщении.

Эксперты отмечают, что КТК обеспечивает стабильный экспорт нефти и является ключевым элементом энергетической экономики Казахстана. Любые перебои в работе трубопровода сразу отражаются на доходах страны и участников международного консорциума.

Новая атака на морской терминал

29 ноября в 4:06 мск украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. Это уже третья атака на объекты консорциума за последние месяцы.

После инцидента капитан морского порта Новороссийск принял решение приостановить все погрузочные операции. Танкерные суда были выведены за пределы акватории, что временно парализовало работу порта.

Потери и последствия для персонала и экономики

По данным КТК, среди персонала и подрядчиков пострадавших не зафиксировано. Однако материальный ущерб и простой инфраструктуры уже оказывают негативное влияние на экономику.

Министерство энергетики Казахстана подчеркивает, что подобные атаки не только угрожают локальным интересам, но и создают риски для стабильности поставок нефти на мировой рынок.

Международный контекст и реакция

КТК — это совместный международный проект, в котором участвуют несколько стран. Любые действия, направленные на его объекты, рассматриваются как угрозы не только для отдельных государств, но и для глобальной энергетической системы.

В свете последних событий Казахстан настаивает на усилении мер безопасности и международного контроля, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты и защитить экономические интересы участников консорциума.

