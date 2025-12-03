В Казахстане хотят остановить пассажирские перевозки праворульных авто: что грозит водителям

Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев на недавнем заседании обратил внимание на тревожную статистику ДТП с участием праворульных автомобилей в Казахстане. По его словам, за первые 10 месяцев 2025 года количество аварий увеличилось на 27% , и это касается в основном праворульных минивэнов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: vikupluavto.ru

Запрет для такси не сработал

С начала 2025 года в Казахстане действует запрет на использование праворульных авто для таксомоторных перевозок.

Однако, как отметил депутат, нелегальные водители продолжают работать, а агрегаторы такси не обеспечивают должный контроль.

Особое внимание Бейсенбаев обратил на Toyota Alphard и Estima, которые получили дурную славу из-за участия в серьёзных ДТП.

Трагические аварии — сигнал к действию

За две июльские даты 2025 года с участием Toyota Alphard произошли два крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях:

Погибли 10 человек

Ещё 4 получили серьёзные травмы

Эти трагедии стали аргументом депутата в пользу полного запрета праворульных автомобилей для любых пассажирских коммерческих и междугородних перевозок.

Что предлагают власти

Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что необходимо ввести безусловный запрет, чтобы предотвратить дальнейшие аварии и защитить жизни пассажиров.

Сейчас решение находится на рассмотрении, и от него зависит, смогут ли водители продолжать перевозки на таких автомобилях в ближайшем будущем.