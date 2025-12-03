Почему водителям в Казахстане выгоднее ускоряться, чем тормозить: абсурдная логика штрафов

В 2025 году казахстанские водители столкнулись с неожиданной «логикой штрафов»: за проезд на жёлтый сигнал светофора штраф выше, чем за умеренное превышение скорости. Эксперты отмечают, что такая разница может стимулировать водителей к рискованным манёврам, превращая ускорение на перекрёстке в экономически «выгодное» решение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz .

Фото: gov.kz

Парадоксальная ситуация на дорогах

В Казахстане штрафы создают странный экономический стимул для водителей. За превышение скорости водитель часто платит меньше, чем за проезд на жёлтый сигнал светофора.

Это создаёт парадокс: ускорение при смене сигналов светофора может оказаться с финансовой точки зрения «выгоднее», чем соблюдение правил движения.

Размеры штрафов за превышение скорости

Штрафы за превышение скорости делятся на несколько уровней:

10–20 км/ч: 19 660 тенге (5 МРП)

20–40 км/ч: 39 320 тенге (10 МРП)

40–60 км/ч: 78 640 тенге (20 МРП)

60 км/ч и более: 157 280 тенге (40 МРП)

При повторном нарушении:

20–60 км/ч: 117 960 тенге (30 МРП)

60 км/ч и более: 235 920 тенге (60 МРП)

Штраф за проезд на жёлтый сигнал

Проезд на жёлтый сигнал приравнивается к проезду на запрещающий сигнал, и штраф составляет:

Первое нарушение: 39 320 тенге (10 МРП)

Повторное нарушение: 58 980 тенге (15 МРП)

Аналогичные штрафы предусмотрены за проезд на красный сигнал или игнорирование жестов регулировщика.

Экономическая логика водителя

С точки зрения водителя, разовый проезд на жёлтый сигнал обходится дороже, чем превышение скорости на 10–20 км/ч, а иногда и на 20–40 км/ч.

При повторных нарушениях разница становится ещё более заметной:

Повторный проезд на жёлтый: 58 980 тенге

Повторное превышение скорости 20–60 км/ч: 117 960 тенге, но только при втором фиксированном нарушении в этом диапазоне

Большинство водителей ориентируются именно на разовые нарушения. Таким образом, ускорение перед желтым сигналом может минимизировать потенциальный штраф. При резком торможении велика вероятность пересечь стоп-линию на жёлтый, что фиксируется как запрещающий сигнал и приводит к более крупному штрафу.

Комментарий юриста

Адвокат Кенжебаев Ернар Асанович из Астаны пояснил:

«Это не пробел законодательства, поскольку регулирование существует. Проблема здесь – несоразмерность. Превышение скорости несёт больший риск ДТП, чем проезд на жёлтый сигнал. Опасность при проезде на жёлтый есть, но в целом превышение скорости более угрожающе. Поэтому очевидно несоответствие принципу соразмерности».

Вывод

В Казахстане в 2025 году экономически выгоднее превысить скорость, чем проехать на жёлтый сигнал. Такая структура штрафов формирует поведение водителей, при котором ускорение на перекрёстке воспринимается как менее рискованное с финансовой точки зрения решение.