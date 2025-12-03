Токаев поручил повысить тарифы на услуги аэропортов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть тарифы на услуги аэропортов и улучшить условия для инвесторов, подчеркнув необходимость кардинальных реформ в авиационной отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Глава государства отметил, что сдерживание тарифов приводит к износу инфраструктуры и замедляет развитие отрасли.
"Пересмотр тарифов должен улучшить ситуацию, но без резкого повышения цен. Внедрение принципа «Тариф в обмен на инвестиции» должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы", — заявил он.
Токаев раскритиковал министерства за затягивание решений по назревшим проблемам и призвал учитывать мнение инвесторов при формировании новых правил.
Президент указал на чрезмерную бюрократию в аэропортах:
сложные процедуры отбора компаний через конкурсы;
ограничения по срокам договоров;
излишняя регламентация неавиационных услуг.
"Все это необходимо устранить, чтобы ускорить процессы и сделать отрасль более привлекательной для бизнеса", — подчеркнул он.
Токаев обратил внимание на низкую добавленную стоимость транзитного карго-трафика:
операции ограничены дозаправкой и техническими стоянками;
инфраструктура не позволяет полноценно развивать обработку и консолидацию грузов;
специальные экономические зоны требуют адаптации льгот под специфику каждого хаба.
Президент также поручил поддержать первую национальную грузовую авиакомпанию и разработать меры для отечественных грузовых перевозчиков на 3–5 лет с целью развития мультимодальной логистики и увеличения добавленной стоимости.
"Правительство должно рассмотреть снятие ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. Например, в США средний возраст самолетов FedEx составляет 28 лет, UPS — 30 лет", — отметил он.
По словам Токаева, две ключевые проблемы тормозят развитие отрасли: высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.
В ближайшие три года планируется нарастить внутреннее производство топлива;
Диверсификация импортных поставок должна обеспечивать разумную конкуренцию;
Создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива.
"Все изменения должны проходить поэтапно, без угрозы для устойчивости поставок", — подчеркнул президент.
Президент отметил, что рынок грузоперевозок нуждается в принципе единого цифрового окна.
Система e-Freight, запущенная в 2019 году, до сих пор имеет ограниченный функционал;
Имеются задержки в оформлении документов, что замедляет перевозки.
Развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов:
ежегодно требуется сотни новых сотрудников;
необходимо реформировать систему подготовки кадров;
развивать сотрудничество с международными учебными заведениями;
создавать центры компетенций.
Президент подчеркнул, что транспортно-логистическая сфера будет под его личным контролем:
Казахстан находится на пересечении воздушных коридоров Европы и Азии;
конкуренция за транзитные потоки в Центральной Азии и на Южном Кавказе усиливается;
борьба за инвестиции в отрасль требует смелых и решительных шагов.
"Если сегодня не предпринять активных мер, мы рискуем упустить свои возможности", — резюмировал Токаев.
