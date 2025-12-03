Токаев поручил повысить тарифы на услуги аэропортов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть тарифы на услуги аэропортов и улучшить условия для инвесторов, подчеркнув необходимость кардинальных реформ в авиационной отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Тарифы в обмен на инвестиции

Глава государства отметил, что сдерживание тарифов приводит к износу инфраструктуры и замедляет развитие отрасли.

"Пересмотр тарифов должен улучшить ситуацию, но без резкого повышения цен. Внедрение принципа «Тариф в обмен на инвестиции» должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы", — заявил он.

Токаев раскритиковал министерства за затягивание решений по назревшим проблемам и призвал учитывать мнение инвесторов при формировании новых правил.

Борьба с бюрократией и зарегулированностью

Президент указал на чрезмерную бюрократию в аэропортах:

сложные процедуры отбора компаний через конкурсы;

ограничения по срокам договоров;

излишняя регламентация неавиационных услуг.

"Все это необходимо устранить, чтобы ускорить процессы и сделать отрасль более привлекательной для бизнеса", — подчеркнул он.

Развитие грузового и транзитного направления

Токаев обратил внимание на низкую добавленную стоимость транзитного карго-трафика:

операции ограничены дозаправкой и техническими стоянками;

инфраструктура не позволяет полноценно развивать обработку и консолидацию грузов;

специальные экономические зоны требуют адаптации льгот под специфику каждого хаба.

Президент также поручил поддержать первую национальную грузовую авиакомпанию и разработать меры для отечественных грузовых перевозчиков на 3–5 лет с целью развития мультимодальной логистики и увеличения добавленной стоимости.

"Правительство должно рассмотреть снятие ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. Например, в США средний возраст самолетов FedEx составляет 28 лет, UPS — 30 лет", — отметил он.

Решение проблемы авиатоплива

По словам Токаева, две ключевые проблемы тормозят развитие отрасли: высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.

В ближайшие три года планируется нарастить внутреннее производство топлива;

Диверсификация импортных поставок должна обеспечивать разумную конкуренцию;

Создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива.

"Все изменения должны проходить поэтапно, без угрозы для устойчивости поставок", — подчеркнул президент.

Цифровизация и упрощение процедур

Президент отметил, что рынок грузоперевозок нуждается в принципе единого цифрового окна.

Система e-Freight, запущенная в 2019 году, до сих пор имеет ограниченный функционал;

Имеются задержки в оформлении документов, что замедляет перевозки.

Подготовка кадров для авиации

Развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов:

ежегодно требуется сотни новых сотрудников;

необходимо реформировать систему подготовки кадров;

развивать сотрудничество с международными учебными заведениями;

создавать центры компетенций.

Стратегическое значение Казахстана

Президент подчеркнул, что транспортно-логистическая сфера будет под его личным контролем:

Казахстан находится на пересечении воздушных коридоров Европы и Азии;

конкуренция за транзитные потоки в Центральной Азии и на Южном Кавказе усиливается;

борьба за инвестиции в отрасль требует смелых и решительных шагов.