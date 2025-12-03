Оплата труда и двойные стандарты вызвали вопросы в Парламенте: что происходит на Тенгизе

Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров выступил с инициативой создания межведомственной комиссии для защиты прав казахстанских работников на Тенгизском месторождении, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Chevron

Риски безработицы на Тенгизе

По словам депутата, оптимизация программ ТШО уже приводит к сокращению объема работ у подрядных компаний. Это напрямую сказывается на занятости местных специалистов и может спровоцировать рост социальной напряженности в регионе.

«С 2026 года стартует строительство газоперерабатывающего комплекса, что потребует массового привлечения подрядных организаций и размещения их работников в вахтовых лагерях на Тенгизе. В этих условиях крайне важно обеспечить справедливое распределение рабочих мест, чтобы казахстанские компании могли сохранить занятость своих сотрудников», – подчеркнул Ходжаназаров.

Проблема двойных стандартов в оплате труда

Особое беспокойство депутата вызывает практика ежегодной индексации зарплаты иностранных работников сервисных компаний ТШО, в то время как для отечественных подрядчиков такая индексация прекращена.

«Это создает риск двойных стандартов и ставит казахстанский бизнес в невыгодные условия. Необходимо закреплять требования равной оплаты труда и индексации в инвестиционных контрактах, чтобы гарантировать защиту интересов местных работников и компаний», – отметил депутат.

Межведомственная комиссия как выход

Анализ обращений граждан и ответов госорганов показал отсутствие эффективного реагирования на проблемы региона. В связи с этим Ходжаназаров предложил создать межведомственную комиссию, которая займется мониторингом и защитой интересов казахстанских работников на Тенгизе.