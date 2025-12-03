16-летний подросток убил собственную мать и ранил бабушку в Актобе

В Актобе произошла шокирующая трагедия: 16-летний подросток подозревается в убийстве собственной матери и нападении на бабушку. Информацию о случившемся активно обсуждают в соцсетях, где отмечается, что юноша имел зависимость от азартных игр, сообщает Lada.kz.

ФОТО: © gov.kz

Вызов полиции и обнаружение тел

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, в дежурную часть города поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления в одной из квартир.

«Прибывший на место наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе.

Помимо матери, из квартиры была госпитализирована пожилая женщина с ножевыми ранениями. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания (ИВС).

Юноша дал признательные показания, однако следственные действия продолжаются. Правоохранители уточняют все обстоятельства трагедии и мотивы преступления.

Социальные сети: шок и обсуждения

Событие активно обсуждается в Казнете. Пользователи выражают шок и тревогу, отмечая тревожные признаки поведения подростка, в частности, его зависимость от азартных игр.

Правоохранительные органы призывают граждан не распространять неподтверждённую информацию и доверять официальным сообщениям полиции.