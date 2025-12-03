16-летний подросток убил собственную мать и ранил бабушку в Актобе

В Актобе произошла шокирующая трагедия: 16-летний подросток подозревается в убийстве собственной матери и нападении на бабушку. Информацию о случившемся активно обсуждают в соцсетях, где отмечается, что юноша имел зависимость от азартных игр, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, в дежурную часть города поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления в одной из квартир.
«Прибывший на место наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе.
Помимо матери, из квартиры была госпитализирована пожилая женщина с ножевыми ранениями. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания (ИВС).
Юноша дал признательные показания, однако следственные действия продолжаются. Правоохранители уточняют все обстоятельства трагедии и мотивы преступления.
Событие активно обсуждается в Казнете. Пользователи выражают шок и тревогу, отмечая тревожные признаки поведения подростка, в частности, его зависимость от азартных игр.
Правоохранительные органы призывают граждан не распространять неподтверждённую информацию и доверять официальным сообщениям полиции.
