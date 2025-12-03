18+
03.12.2025, 18:24

Пенсионная система и миграция – ключевые задачи для министра труда обозначил Токаев

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты населения Светланой Жакуповой, обсудив реализацию государственной политики в социальной и трудовой сферах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Занятость и трудоустройство

Светлана Жакупова представила данные о мерах по содействию трудоустройству. На сегодняшний день выполнено 83% плана по трудоустройству граждан до 2029 года. За последние пять лет рабочие места получили 2,7 млн человек. В регионах реализуются специальные карты занятости, а также ежегодные KPI по созданию качественных рабочих мест.

Социальная помощь и цифровизация

За десять месяцев текущего года количество получателей адресной социальной помощи снизилось на 30%, что позволило перераспределить ресурсы в пользу наиболее нуждающихся граждан. В настоящее время помощь оказана 285,1 тыс. человек на сумму 27,1 млрд тенге. Более 522 тыс. граждан воспользовались услугами через Портал социальных услуг, а 27 тыс. человек получили поддержку с помощью инватакси.

Профилактика травматизма и пенсионная система

Доклад отметился снижением производственного травматизма на 6,5% и уменьшением смертности на 4,5%. С 2025 года минимальная базовая пенсия повышена до 70% от прожиточного минимума, с ежегодной индексацией в соответствии с инфляцией. Ставка обязательных пенсионных взносов работодателей постепенно увеличивается и к 2028 году достигнет 5%. В накопительной системе участвуют 65% занятого населения.

Цифровые сервисы и исполнение поручений президента

Министерство труда продолжает работу по внедрению Единой цифровой платформы государственных услуг, которая обеспечит адресный подход и повысит эффективность предоставления поддержки гражданам. Также идет реализация поручений, озвученных в Послании Президента народу Казахстана.

Поручения Президента

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости, усиление профилактики трудовых рисков, дальнейшую цифровизацию социальной поддержки, совершенствование пенсионной системы и развитие миграционной политики.

0
0
1
