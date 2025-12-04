18+
03.12.2025, 19:15

Казахстанская нефть на линии огня: Россия проверяет днища судов на взрывчатку

Новости Казахстана 0 605

С 25 ноября 2025 года правительство Российской Федерации ввело новые правила, которые обязывают портовые компании проводить детальные проверки судов на наличие подозрительных предметов и взрывчатых веществ. Эти меры безопасности затронут и поставки казахстанской нефти, проходящей через российские порты, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

фото: Пресс-служба КТК
фото: Пресс-служба КТК

Москва усиливает меры безопасности в портах

Согласно постановлению, портовые операторы должны организовывать водолазное обследование днищ судов. Цель проверки – выявление потенциально опасных объектов и обеспечение безопасности морских перевозок.

Как будут проводиться проверки

Новая норма предусматривает, что каждый заходящий в порт иностранный корабль должен проходить осмотр водолазами. Проверка охватывает днище судна и другие потенциально уязвимые участки. Эксперты отмечают, что это позволит снизить риски для портовой инфраструктуры и грузов, однако процесс может замедлить обработку судов и повлиять на график поставок нефти.

Казахстанская нефть и российские порты

По данным ФГБУ ИАСЦ Росморречфлота, в 2024 году иностранные суда совершили более 26,7 тысячи заходов в российские порты. Особое внимание уделяется порту Новороссийск, через который осуществляется отгрузка казахстанской нефти – туда пришлось более 4,3 тысячи заходов судов.

Таким образом, новые требования затронут не только российские грузоотправки, но и поставки из соседних стран, включая Казахстан. Компании, занимающиеся экспортом нефти, должны будут учитывать дополнительные процедуры при планировании логистики.

Возможные последствия для рынка

Аналитики предполагают, что введение водолазного контроля может:

  • Увеличить время пребывания судов в портах;

  • Повлиять на стоимость перевозок нефти;

  • Создать дополнительную нагрузку для портовых операторов и экспортеров;

  • Усилить безопасность перевозок и снизить риск инцидентов с взрывчатыми веществами.

Эксперты подчеркивают, что новые меры являются частью усилий России по повышению безопасности морских перевозок, однако они также требуют от экспортеров и операторов адаптации к новым требованиям.

0
1
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

