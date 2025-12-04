Казахстанская нефть на линии огня: Россия проверяет днища судов на взрывчатку

С 25 ноября 2025 года правительство Российской Федерации ввело новые правила, которые обязывают портовые компании проводить детальные проверки судов на наличие подозрительных предметов и взрывчатых веществ. Эти меры безопасности затронут и поставки казахстанской нефти, проходящей через российские порты, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Согласно постановлению, портовые операторы должны организовывать водолазное обследование днищ судов. Цель проверки – выявление потенциально опасных объектов и обеспечение безопасности морских перевозок.
Новая норма предусматривает, что каждый заходящий в порт иностранный корабль должен проходить осмотр водолазами. Проверка охватывает днище судна и другие потенциально уязвимые участки. Эксперты отмечают, что это позволит снизить риски для портовой инфраструктуры и грузов, однако процесс может замедлить обработку судов и повлиять на график поставок нефти.
По данным ФГБУ ИАСЦ Росморречфлота, в 2024 году иностранные суда совершили более 26,7 тысячи заходов в российские порты. Особое внимание уделяется порту Новороссийск, через который осуществляется отгрузка казахстанской нефти – туда пришлось более 4,3 тысячи заходов судов.
Таким образом, новые требования затронут не только российские грузоотправки, но и поставки из соседних стран, включая Казахстан. Компании, занимающиеся экспортом нефти, должны будут учитывать дополнительные процедуры при планировании логистики.
Аналитики предполагают, что введение водолазного контроля может:
Увеличить время пребывания судов в портах;
Повлиять на стоимость перевозок нефти;
Создать дополнительную нагрузку для портовых операторов и экспортеров;
Усилить безопасность перевозок и снизить риск инцидентов с взрывчатыми веществами.
Эксперты подчеркивают, что новые меры являются частью усилий России по повышению безопасности морских перевозок, однако они также требуют от экспортеров и операторов адаптации к новым требованиям.
Комментарии0 комментарий(ев)