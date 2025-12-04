18+
03.12.2025, 20:31

Акиматы в Казахстане получат «полицейские» полномочия: новые правила для жителей городов

Новости Казахстана 0 835

Сегодня Мажилис парламента Казахстана принял поправки к закону о профилактике правонарушений, которые наделяют акиматы ряда городов полномочиями, ранее доступными только полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые полномочия для акиматов

Согласно изменениям в законе, акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения теперь смогут рассматривать дела об административных правонарушениях.

Это означает, что местные исполнительные органы смогут самостоятельно:

  • Привлекать к ответственности граждан и организации за нарушение правил благоустройства территорий;

  • Наказывать за разрушение объектов инфраструктуры;

  • Контролировать сохранность зелёных насаждений городов и населённых пунктов.

“Ранее право привлекать к ответственности за такие нарушения имели только органы внутренних дел и акимы городов районного значения, посёлков, сел и сельских округов”, — отметил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

Объединения собственников тоже вовлекаются

Ещё в октябре поправки были рассмотрены в первом чтении. Тогда глава МВД Ержан Саденов рассказал, что объединения собственников имущества будут активно вовлечены в систему профилактики правонарушений.

Их участие позволит:

  • Предупреждать бытовые нарушения, включая ночной шум;

  • Контролировать выброс мусора в неположенных местах;

  • Следить за соблюдением общественного порядка в жилых зонах.

Таким образом, система профилактики правонарушений в Казахстане становится более комплексной, объединяя усилия полиции, акиматов и гражданских объединений для поддержания порядка и благоустройства городов.

