Акиматы в Казахстане получат «полицейские» полномочия: новые правила для жителей городов

Сегодня Мажилис парламента Казахстана принял поправки к закону о профилактике правонарушений, которые наделяют акиматы ряда городов полномочиями, ранее доступными только полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно изменениям в законе, акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения теперь смогут рассматривать дела об административных правонарушениях.
Это означает, что местные исполнительные органы смогут самостоятельно:
Привлекать к ответственности граждан и организации за нарушение правил благоустройства территорий;
Наказывать за разрушение объектов инфраструктуры;
Контролировать сохранность зелёных насаждений городов и населённых пунктов.
“Ранее право привлекать к ответственности за такие нарушения имели только органы внутренних дел и акимы городов районного значения, посёлков, сел и сельских округов”, — отметил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.
Ещё в октябре поправки были рассмотрены в первом чтении. Тогда глава МВД Ержан Саденов рассказал, что объединения собственников имущества будут активно вовлечены в систему профилактики правонарушений.
Их участие позволит:
Предупреждать бытовые нарушения, включая ночной шум;
Контролировать выброс мусора в неположенных местах;
Следить за соблюдением общественного порядка в жилых зонах.
Таким образом, система профилактики правонарушений в Казахстане становится более комплексной, объединяя усилия полиции, акиматов и гражданских объединений для поддержания порядка и благоустройства городов.
