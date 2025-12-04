Сегодня, 4 декабря 2025 года, в Алматы произошло землетрясение, которое почувствовали жители разных районов города, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Анатолий Устиненко

Толчки в мегаполисе и реакция жителей

Сообщения о сейсмических колебаниях активно появлялись в социальных сетях. Алматинцы делились впечатлениями, отмечая, что толчки ощущались даже на 18 этаже. Многие описывали их как сильные и неожиданно продолжительные.

"В 12:45 в Алматы произошло землетрясение. Предварительно – 2-3 балла", – сообщили в пресс-службе Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

Системы оповещения с задержкой

Жителям мегаполиса на мобильные телефоны пришли уведомления с небольшим запозданием. В президентском оповещении говорилось:

"Землетрясение на территории города Алматы".

Сирены и внимание служб

Помимо мобильных уведомлений, в некоторых районах сработали городские сирены. Сотрудники экстренных служб напоминают: в случае повторных толчков необходимо сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.