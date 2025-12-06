Новые законы открыли неожиданные возможности для казахстанцев

За последние полтора года более 51 тысячи физических лиц в Казахстане были признаны банкротами, а списанная задолженность достигла 188 млрд тенге. Такие данные озвучил вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК, сообщает Lada.kz.
В этом году в законодательство внесены поправки, которые значительно упрощают процедуру банкротства для граждан:
Отменено требование о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года.
Должник теперь может прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин.
Возможно прекращение всех обязательств перед финансовыми организациями, включая долги, не отраженные в базе кредитных бюро.
«В парламенте рассматриваются поправки по исключению ломбардов из процедуры внесудебного банкротства, а также сокращению сроков для должников с долгами до 1600 МРП (до 5 млн 907,2 тыс. тенге)», — отметил Ержан Биржанов.
Главная цель этих изменений — снижение закредитованности казахстанцев.
Для компаний также введены новые подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности:
Порог взыскания увеличен с 6 до 20 МРП, для соцотчислений — с 1 тенге до 6 МРП.
При задолженности до 20 МРП гражданин получает лишь предупреждение.
Долги от 20 до 40 МРП сопровождаются уведомлением и приостановкой расходных операций.
При сумме свыше 45 МРП возможно опись и реализация имущества.
Для задолженности до 6 млн тенге предоставляется отсрочка или рассрочка без залоговой гарантии.
1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге, что важно учитывать при расчете порогов.
Внесенные изменения делают процесс банкротства более доступным и гибким как для граждан, так и для бизнеса, снижая нагрузку на заемщиков и стимулируя ответственное управление долгами.
Комментарии0 комментарий(ев)