Новые законы открыли неожиданные возможности для казахстанцев

За последние полтора года более 51 тысячи физических лиц в Казахстане были признаны банкротами, а списанная задолженность достигла 188 млрд тенге. Такие данные озвучил вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК, сообщает Lada.kz.

Фото: inkaraganda.kz

Новые поправки расширяют возможности банкротства

В этом году в законодательство внесены поправки, которые значительно упрощают процедуру банкротства для граждан:

Отменено требование о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года .

Должник теперь может прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин .

Возможно прекращение всех обязательств перед финансовыми организациями, включая долги, не отраженные в базе кредитных бюро.

«В парламенте рассматриваются поправки по исключению ломбардов из процедуры внесудебного банкротства, а также сокращению сроков для должников с долгами до 1600 МРП (до 5 млн 907,2 тыс. тенге)», — отметил Ержан Биржанов.

Главная цель этих изменений — снижение закредитованности казахстанцев.

Новые правила для бизнеса: дифференцированное взыскание налогов

Для компаний также введены новые подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности:

Порог взыскания увеличен с 6 до 20 МРП , для соцотчислений — с 1 тенге до 6 МРП .

При задолженности до 20 МРП гражданин получает лишь предупреждение .

Долги от 20 до 40 МРП сопровождаются уведомлением и приостановкой расходных операций .

При сумме свыше 45 МРП возможно опись и реализация имущества .

Для задолженности до 6 млн тенге предоставляется отсрочка или рассрочка без залоговой гарантии.

1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге, что важно учитывать при расчете порогов.

Итог

Внесенные изменения делают процесс банкротства более доступным и гибким как для граждан, так и для бизнеса, снижая нагрузку на заемщиков и стимулируя ответственное управление долгами.