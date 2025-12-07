Новая колония для несовершеннолетних открылась в Казахстане

В Алматы официально начало работу новое учреждение уголовно-исполнительной системы для несовершеннолетних осужденных, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Министр внутренних дел Ержан Саденов лично посетил объект и проверил условия содержания, организацию работы и образовательную среду для подростков.
По информации МВД, колония рассчитана на 200 мест и построена с учетом международных стандартов обращения с осужденными. В ведомстве подчеркнули, что подростки будут находиться в безопасной и психологически комфортной среде.
Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Обучение проходит в школе BINOM и колледже, где подростки осваивают востребованные профессии:
токарное и сварочное дело;
швейное производство;
парикмахерское искусство.
На территории нового учреждения оборудованы:
библиотека и актовый зал;
столовая и медицинский пункт;
футбольное поле, баскетбольный зал и workout-площадка;
учебные классы и производственные мастерские.
Такой подход создаёт условия не только для содержания, но и для личностного роста подростков, подчеркивают в МВД.
«Открытие такого учреждения – важный шаг, но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша задача – сделать всё, чтобы это учреждение не заполнялось», – отметил министр Саденов.
Он добавил, что работа с семьями, профилактика, образование и поддержка должны стоять выше наказания.
В МВД уверены, что обучение, профессиональная подготовка, психологическая поддержка и работа над личными целями помогут подросткам успешно адаптироваться после выхода и снизят риск повторных правонарушений.
