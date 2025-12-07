18+
07.12.2025, 12:09

Новая колония для несовершеннолетних открылась в Казахстане

Новости Казахстана 0 625

В Алматы официально начало работу новое учреждение уголовно-исполнительной системы для несовершеннолетних осужденных, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

© Photo : polisia.kz
© Photo : polisia.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов лично посетил объект и проверил условия содержания, организацию работы и образовательную среду для подростков.

Современные стандарты и внимание к комфорту

По информации МВД, колония рассчитана на 200 мест и построена с учетом международных стандартов обращения с осужденными. В ведомстве подчеркнули, что подростки будут находиться в безопасной и психологически комфортной среде.

Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Обучение проходит в школе BINOM и колледже, где подростки осваивают востребованные профессии:

  • токарное и сварочное дело;

  • швейное производство;

  • парикмахерское искусство.

Инфраструктура, которая превращает колонию в учебно-развивающий комплекс

На территории нового учреждения оборудованы:

  • библиотека и актовый зал;

  • столовая и медицинский пункт;

  • футбольное поле, баскетбольный зал и workout-площадка;

  • учебные классы и производственные мастерские.

Такой подход создаёт условия не только для содержания, но и для личностного роста подростков, подчеркивают в МВД.

Главная цель — профилактика и возвращение в общество

«Открытие такого учреждения – важный шаг, но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша задача – сделать всё, чтобы это учреждение не заполнялось», – отметил министр Саденов.

Он добавил, что работа с семьями, профилактика, образование и поддержка должны стоять выше наказания.

В МВД уверены, что обучение, профессиональная подготовка, психологическая поддержка и работа над личными целями помогут подросткам успешно адаптироваться после выхода и снизят риск повторных правонарушений.

