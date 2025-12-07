18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.12.2025, 13:41

Кадровая неделя в Казахстане: кто занял ключевые кресла во власти

Новости Казахстана 0 780

В Казахстане завершилась неделя, отмеченная крупными переменами в системе государственного управления. Новые назначения затронули Правительство, прокуратуру и институты развития, что свидетельствует о продолжающемся обновлении управленческой команды страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Назначение Аиды Балаевой: усиление блока культуры и информации

Аида Балаева указом Президента назначена на пост заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК.
Это одно из наиболее значимых кадровых решений недели.

Профессиональная траектория

  • Окончила Алматинский государственный университет им. Абая (2000) и Казахский аграрный университет (2007).

  • Кандидат социологических наук.

  • С конца 1990-х работает в сфере информационной политики.

  • Занимала ведущие должности в управлениях информации Алматы и Астаны.

  • В 2010–2014 годах — заместитель акима Астаны по внутренней политике.

  • В 2014–2019 годах — руководитель отдела внутренней политики Администрации Президента.

  • В 2019–2020 годах — помощник Президента.

  • В 2020–2022 годах — министр информации и общественного развития.

  • С 2023 года — министр культуры и информации.

Награды

  • Орден «Құрмет» (2010).

Новое назначение закрепляет её как одного из наиболее опытных специалистов в сфере общественной коммуникации и государственной информационной политики.

Перестановки в органах прокуратуры: новый главный прокурор Павлодара

По приказу Генерального прокурора главным прокурором Павлодара назначен Ерлан Салханов.

Ключевые факты о новом руководителе

  • Более 21 года службы в органах прокуратуры.

  • Работал в структурах прокуратуры Павлодарской области, Астаны и Генеральной прокуратуры.

  • До назначения возглавлял специализированную природоохранную прокуратуру региона.

Обновление на районном уровне

Параллельно с назначением Салханова в Павлодарской области представлены и новые районные прокуроры — региональная прокуратура проходит системное обновление.

Госфонд Alatau City Authority: новое руководство в сфере управления активами

Значимые изменения произошли и в инфраструктурных институтах развития.

Алишер Абдыкадыров назначен главным исполнительным директором (CEO) государственного фонда Alatau City Authority, отвечающего за реализацию крупных городских проектов.

Опыт и карьера

  • Родился 6 апреля 1986 года в Алматы.

  • Выпускник МГУ им. Ломоносова, магистр экономики.

  • Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

Основные этапы профессионального пути

  • 2009: эксперт департамента инвестиционной деятельности Минпромторга.

  • 2010–2014: руководящие роли в Комитете по инвестициям.

  • 2014–2015: заместитель председателя Комитета по инвестициям.

  • 2015–2019: руководящие должности в Павлодарской области и Астане в сфере инвестиций и предпринимательства.

  • 2019: председатель правления QazIndustry.

  • 2020–2021: заместитель акима Карагандинской области.

  • 2021–2022: вице-министр национальной экономики.

  • 2022–2025: заместитель акима Алматы.

Назначение Абдыкадырова усиливает управленческий блок, отвечающий за развитие городской среды и реализацию инфраструктурных инициатив.

Итог

Кадровая неделя в Казахстане ознаменовалась назначениями опытных управленцев на ключевые позиции в Правительстве, прокуратуре и институтах развития.

Эти решения формируют обновлённую конфигурацию управленческой команды, от которой ожидают повышения эффективности госуправления и реализации стратегических задач страны.

