Кадровая неделя в Казахстане: кто занял ключевые кресла во власти

В Казахстане завершилась неделя, отмеченная крупными переменами в системе государственного управления. Новые назначения затронули Правительство, прокуратуру и институты развития, что свидетельствует о продолжающемся обновлении управленческой команды страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Аида Балаева указом Президента назначена на пост заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК.
Это одно из наиболее значимых кадровых решений недели.
Окончила Алматинский государственный университет им. Абая (2000) и Казахский аграрный университет (2007).
Кандидат социологических наук.
С конца 1990-х работает в сфере информационной политики.
Занимала ведущие должности в управлениях информации Алматы и Астаны.
В 2010–2014 годах — заместитель акима Астаны по внутренней политике.
В 2014–2019 годах — руководитель отдела внутренней политики Администрации Президента.
В 2019–2020 годах — помощник Президента.
В 2020–2022 годах — министр информации и общественного развития.
С 2023 года — министр культуры и информации.
Орден «Құрмет» (2010).
Новое назначение закрепляет её как одного из наиболее опытных специалистов в сфере общественной коммуникации и государственной информационной политики.
По приказу Генерального прокурора главным прокурором Павлодара назначен Ерлан Салханов.
Более 21 года службы в органах прокуратуры.
Работал в структурах прокуратуры Павлодарской области, Астаны и Генеральной прокуратуры.
До назначения возглавлял специализированную природоохранную прокуратуру региона.
Параллельно с назначением Салханова в Павлодарской области представлены и новые районные прокуроры — региональная прокуратура проходит системное обновление.
Значимые изменения произошли и в инфраструктурных институтах развития.
Алишер Абдыкадыров назначен главным исполнительным директором (CEO) государственного фонда Alatau City Authority, отвечающего за реализацию крупных городских проектов.
Родился 6 апреля 1986 года в Алматы.
Выпускник МГУ им. Ломоносова, магистр экономики.
Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).
2009: эксперт департамента инвестиционной деятельности Минпромторга.
2010–2014: руководящие роли в Комитете по инвестициям.
2014–2015: заместитель председателя Комитета по инвестициям.
2015–2019: руководящие должности в Павлодарской области и Астане в сфере инвестиций и предпринимательства.
2019: председатель правления QazIndustry.
2020–2021: заместитель акима Карагандинской области.
2021–2022: вице-министр национальной экономики.
2022–2025: заместитель акима Алматы.
Назначение Абдыкадырова усиливает управленческий блок, отвечающий за развитие городской среды и реализацию инфраструктурных инициатив.
Кадровая неделя в Казахстане ознаменовалась назначениями опытных управленцев на ключевые позиции в Правительстве, прокуратуре и институтах развития.
Эти решения формируют обновлённую конфигурацию управленческой команды, от которой ожидают повышения эффективности госуправления и реализации стратегических задач страны.
