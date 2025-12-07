Узбекская попытка попасть в Казахстан с миллиардом сумов провалилась

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку незаконного перемещения крупной суммы валюты из Узбекистана в Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

© telegram sputnikuzbekistan

Попытка вывоза крупных сумм

Житель Узбекистана пытался переместить через границу почти 1 млрд сумов, что эквивалентно около 42 млн тенге. Планировалось перевезти деньги в иностранной валюте и казахстанских тенге, однако схема нарушителя была пресечена силовиками.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, мужчина пытался перемещать деньги небольшими партиями, рассчитывая, что суммы не вызовут подозрений при пограничном контроле.

«Мужчина пытался перемещать деньги небольшими партиями, рассчитывая, что такие суммы не привлекут внимания на пограничном контроле. Однако схема не сработала: сотрудники СГБ установили незаконные операции и задержали нарушителя. Сейчас против него возбуждено уголовное дело», – отметили в ведомстве.

Детали задержания

На данный момент правоохранители не раскрывают личность задержанного, его гражданство и детали маршрута перемещения валюты. Также официально не сообщается, какие именно валюты перевозились.

Тем не менее на опубликованных фото заметны купюры:

Доллары США

Евро

Казахстанские тенге

Ограничения на вывоз наличной валюты из Узбекистана

В Узбекистане действуют строгие нормы по вывозу наличных средств:

Без декларации: разрешено вывозить до 70 млн сумов (~3 млн тенге)

С декларацией: до 100 млн сумов (~4,2 млн тенге)

Попытка вывезти сумму почти десятикратно превышающую допустимый лимит стала основанием для уголовного преследования нарушителя.

Итог

Случай наглядно демонстрирует: даже при попытках «обойти» правила через дробление суммы, контрольные органы оперативно выявляют незаконные операции с валютой. Нарушение установленных норм влечёт серьёзные юридические последствия, вплоть до возбуждения уголовного дела.