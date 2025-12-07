Суммы на пенсионных счетах казахстанцев уменьшились: что это значит

В последние недели курс доллара США в Казахстане опустился ниже отметки в 500 тенге, что вызвало беспокойство среди граждан. Многие заметили уменьшение сумм на своих счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Однако, по словам независимого аналитика Андрея Чеботарева, это не потеря денег, а лишь отражение валютной переоценки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Снижение долларовых курсов и эффект на пенсионные счета

«Ваши деньги никуда не исчезают — просто при пересчете из доллара в тенге сумма может уменьшиться из-за укрепления национальной валюты», — поясняет эксперт.

Казахстанцы ничего не теряют: разница между накоплениями и инвестициями

Аналитик напоминает, что на счетах ЕНПФ отображаются два ключевых показателя:

Непосредственные накопления — это сумма пенсионных взносов граждан. Она не уменьшается при колебаниях валют.

Инвестиционный доход — средства, которые управляются и приумножаются через инвестиционные инструменты. Именно этот показатель может временно снизиться при изменении курса доллара.

Таким образом, снижение цифр в личном кабинете связано не с потерей пенсионных накоплений, а исключительно с колебанием валютной части портфеля, которая составляет более 40% инвестиционного счета.

Как укрепление тенге влияет на оценки инвестиций

Когда тенге укрепляется, пересчет валютных активов в национальной валюте приводит к видимому снижению инвестиционного дохода.

«Если тенге становится сильнее, сумма в тенге показывается меньшей, хотя фактически активы остаются на месте», — поясняет Чеботарев.

При этом даже при неблагоприятных рыночных условиях действует система гарантирования защиты пенсионных накоплений от инфляции. Если инфляция за период участия гражданина в накопительной системе окажется выше доходности ЕНПФ, государство компенсирует разницу.

Куда инвестируются пенсионные средства казахстанцев

Аналитик подробно рассказал о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ:

Государственные ценные бумаги Минфина РК — 42,1%

Облигации квазигосударственных компаний — 9,3%

Депозиты Нацбанка — 2,1%

Индексное управление активами — 38,8%

Облигации банков второго уровня РК — 2,2%

МФО — 1,2%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 1,9%

Итого, более половины инвестиционного портфеля (53,5%) составляют государственные активы, а соотношение валют распределяется так: 57,5% в тенге и 42,5% в долларах США.

Это значит, что валютные колебания действительно влияют на видимую оценку инвестиционной части, но не угрожают реальным пенсионным накоплениям граждан.