18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.12.2025, 16:30

Суммы на пенсионных счетах казахстанцев уменьшились: что это значит

Новости Казахстана 0 7 489

В последние недели курс доллара США в Казахстане опустился ниже отметки в 500 тенге, что вызвало беспокойство среди граждан. Многие заметили уменьшение сумм на своих счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Однако, по словам независимого аналитика Андрея Чеботарева, это не потеря денег, а лишь отражение валютной переоценки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Снижение долларовых курсов и эффект на пенсионные счета

«Ваши деньги никуда не исчезают — просто при пересчете из доллара в тенге сумма может уменьшиться из-за укрепления национальной валюты», — поясняет эксперт.

Казахстанцы ничего не теряют: разница между накоплениями и инвестициями

Аналитик напоминает, что на счетах ЕНПФ отображаются два ключевых показателя:

  • Непосредственные накопления — это сумма пенсионных взносов граждан. Она не уменьшается при колебаниях валют.

  • Инвестиционный доход — средства, которые управляются и приумножаются через инвестиционные инструменты. Именно этот показатель может временно снизиться при изменении курса доллара.

Таким образом, снижение цифр в личном кабинете связано не с потерей пенсионных накоплений, а исключительно с колебанием валютной части портфеля, которая составляет более 40% инвестиционного счета.

Как укрепление тенге влияет на оценки инвестиций

Когда тенге укрепляется, пересчет валютных активов в национальной валюте приводит к видимому снижению инвестиционного дохода.

«Если тенге становится сильнее, сумма в тенге показывается меньшей, хотя фактически активы остаются на месте», — поясняет Чеботарев.

При этом даже при неблагоприятных рыночных условиях действует система гарантирования защиты пенсионных накоплений от инфляции. Если инфляция за период участия гражданина в накопительной системе окажется выше доходности ЕНПФ, государство компенсирует разницу.

Куда инвестируются пенсионные средства казахстанцев

Аналитик подробно рассказал о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ:

  • Государственные ценные бумаги Минфина РК — 42,1%

  • Облигации квазигосударственных компаний — 9,3%

  • Депозиты Нацбанка — 2,1%

  • Индексное управление активами — 38,8%

  • Облигации банков второго уровня РК — 2,2%

  • МФО — 1,2%

  • Акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 1,9%

Итого, более половины инвестиционного портфеля (53,5%) составляют государственные активы, а соотношение валют распределяется так: 57,5% в тенге и 42,5% в долларах США.

Это значит, что валютные колебания действительно влияют на видимую оценку инвестиционной части, но не угрожают реальным пенсионным накоплениям граждан.

 

3
32
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь