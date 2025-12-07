В Казахстане насмерть сбили полицейского, обеспечивавшего безопасность на трассе в непогоду

В Акмолинской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник патрульной полиции. Инцидент произошёл 7 декабря на участке автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты. В это время на трассе наблюдались сложные погодные условия, из-за которых движение было затруднено, сообщает Lada.kz.

Фото: ДП Акмолинской области

Инспектор выполнял обязанности по обеспечению безопасности

По данным департамента полиции региона, инспектор находился на дороге, предупреждая водителей о снижении видимости, необходимости уменьшить скорость и учитывать сужение проезжей части. Он обеспечивал безопасность участников дорожного движения и информировал их об опасностях на маршруте.

Водитель не справился с управлением

Как установлено предварительно, водитель автомобиля Toyota Camry не смог удержать транспортное средство под контролем и совершил наезд на полицейского. В результате полученных травм сотрудник скончался.

В департаменте уточнили, что обстоятельства аварии будут детально изучены. Назначено всестороннее и объективное расследование, которое должно установить причины трагедии и возможную вину участников происшествия.

Следствие продолжается

Правоохранительные органы подчеркнули, что данный случай рассматривается как чрезвычайный, учитывая обстоятельства и служебный долг погибшего сотрудника. Все материалы по делу направлены для проведения необходимых экспертиз и процессуальных действий.

В ДП выразили соболезнования родным и близким погибшего.