Казахстан запрещает ненадёжным компаниям работать с нефтью и газом: новые правила Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана инициировало серьёзные изменения в правилах закупок для компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородов. Цель — сделать процесс прозрачнее, снизить риски срывов контрактов и ограничить участие ненадёжных подрядчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: REUTERS

Новые требования для поставщиков

Проект приказа предусматривает, что недропользователи и их подрядчики смогут закупать товары, работы и услуги только у компаний, которые соответствуют ряду строгих условий:

наличие налоговой отчётности за последние три года;

движение денежных средств в отчётах должно соответствовать требованиям Налогового кодекса РК;

исключение компаний-однодневок и лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

По словам Минэнерго, это позволит минимизировать риск невыполнения контрактных обязательств и срывов операций по добыче нефти и газа.

Ограничение на крупные закупки

Если стоимость закупки превышает 20 000 МРП (в 2025 году 1 МРП составляет 3 932 тенге), заказчик будет обязан отклонять заявки компаний, не соответствующих новым требованиям. Это серьёзный шаг в сторону повышения прозрачности закупок и защиты государственных интересов в нефтегазовой сфере.

Публичное обсуждение и дальнейшие шаги

Проект приказа Министерства энергетики открыт для публичного обсуждения до 22 декабря 2025 года. После его завершения и возможных доработок документ будет утверждён и внедрён в практику работы недропользователей.

Эксперты отмечают, что новые меры могут стать важным сигналом для рынка: государство усиливает контроль над закупками и показывает, что готово исключать ненадёжных участников из ключевых процессов отрасли.