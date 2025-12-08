Казахстанская делегация прибыла в столицу России: о чём будут говорить страны ОДКБ

Делегация парламента Казахстана прибыла в Москву для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Информацию подтвердили на официальном сайте Госдумы РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rusvesna.su

Казахстанская делегация прибыла в столицу России

Возглавил казахстанскую делегацию председатель Мажилиса парламента Ерлан Кошанов. В Москве его и коллег встретили представители российских органов власти, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества.

Международное присутствие

Помимо Казахстана, в Москве собрались делегации Белоруссии, Таджикистана и Ирана. Совместное присутствие стран-участниц подчеркивает значимость встреч ПА ОДКБ для обсуждения региональной безопасности и взаимодействия парламентов.

Программа мероприятий: безопасность и законодательная гармонизация

8 декабря на площадке Госдумы РФ пройдет совместное заседание Совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ. Основные темы обсуждений:

противодействие угрозам и вызовам в зоне ответственности организации;

гармонизация законодательства стран-членов ОДКБ;

проект заявления ассамблеи о поддержании международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

Почему это важно

Данные заседания демонстрируют стремление стран-участниц к координации усилий на парламентском уровне для укрепления региональной стабильности.

Особое внимание уделяется подготовке совместных стратегий, которые помогут реагировать на современные вызовы безопасности и формировать согласованную законодательную базу.