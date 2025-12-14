Деньги на переезд: какую сумму будут давать казахстанцам на жильё с 1 января

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения по региональной ипотеке, направленные на стимулирование внутренней миграции и поддержку семей при покупке жилья в областных и районных центрах. Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что размер сертификата первоначального взноса по ипотеке будет увеличен до 2,5 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Для жителей сельских населенных пунктов введен так называемый сертификат экономической мобильности. Он призван облегчить доступ к жилью и стимулировать переселение в более развитые регионы. Помимо этого, действует первоначальный взнос по ипотечным жилищным займам для покупки квартир и домов в городах областного и районного значения.
С учетом анализа рынка жилья за 2025 год, размер первоначального взноса был увеличен значительно:
Ранее сумма составляла 1 160 МРП (примерно 4 561 000 тенге).
С 1 января 2026 года она вырастет до 1 625 МРП (примерно 7 029 000 тенге).
Это означает, что семьи, приобретающие жильё через региональную ипотеку, получат гораздо больше поддержки, что должно упростить покупку квартиры или дома.
Министерство подчеркнуло, что внесенные изменения соответствуют поручениям, данным по итогам рабочей поездки председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева в Северо-Казахстанскую область. Эти меры направлены на поддержку внутренней миграции и выравнивание доступности жилья в разных регионах страны.
Жители сельской местности смогут легче переехать в города или районные центры благодаря сертификату экономической мобильности.
Первоначальный взнос по ипотеке станет ощутимо выше, что снижает финансовую нагрузку на семьи при покупке жилья.
Программа стимулирует внутреннюю миграцию и развитие регионов, помогая выравнивать демографические и экономические показатели страны.
Комментарии0 комментарий(ев)