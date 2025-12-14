Деньги на переезд: какую сумму будут давать казахстанцам на жильё с 1 января

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения по региональной ипотеке, направленные на стимулирование внутренней миграции и поддержку семей при покупке жилья в областных и районных центрах. Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что размер сертификата первоначального взноса по ипотеке будет увеличен до 2,5 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: redmedia.kz

Сертификат экономической мобильности: что это значит для жителей сел

Для жителей сельских населенных пунктов введен так называемый сертификат экономической мобильности. Он призван облегчить доступ к жилью и стимулировать переселение в более развитые регионы. Помимо этого, действует первоначальный взнос по ипотечным жилищным займам для покупки квартир и домов в городах областного и районного значения.

Рост суммы первоначального взноса: цифры и расчеты

С учетом анализа рынка жилья за 2025 год, размер первоначального взноса был увеличен значительно:

Ранее сумма составляла 1 160 МРП (примерно 4 561 000 тенге).

С 1 января 2026 года она вырастет до 1 625 МРП (примерно 7 029 000 тенге).

Это означает, что семьи, приобретающие жильё через региональную ипотеку, получат гораздо больше поддержки, что должно упростить покупку квартиры или дома.

Политический контекст: инициатива Сената

Министерство подчеркнуло, что внесенные изменения соответствуют поручениям, данным по итогам рабочей поездки председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева в Северо-Казахстанскую область. Эти меры направлены на поддержку внутренней миграции и выравнивание доступности жилья в разных регионах страны.

Что это значит для населения