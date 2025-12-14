В России вышла книга о деле Салтанат Нукеновой: трагедия, которая потрясла Казахстан

В России вышло долгожданное издание, посвященное одному из самых резонансных дел последних лет в Казахстане — истории Салтанат Нукеновой. Книга получила название «Ее звали Салтанат» , а ее автором стал брат погибшей, Айтбек Амангелди , который не только был близким человеком Салтанат, но и одним из свидетелей судебного процесса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Издательство «Бомбора» выпустило книгу, а российское издание Forbes Woman опубликовало отрывок, который уже привлек внимание общественности.

Воссоздание хронологии трагедии

В аннотации к книге подчеркивается, что автор стремился восстановить последовательность событий, приведших к трагическому исходу. Особое внимание уделено абьюзивным отношениям, которые возникли внутри семьи, а также тому, как близкие Салтанат боролись за справедливость в условиях сложного судебного разбирательства.

Айтбек Амангелди делится деталями, ранее неизвестными широкой публике, показывая влияние психологического насилия на повседневную жизнь и судьбу жертвы.

Личный архив и практическая помощь

Книга не ограничивается только текстовым повествованием. Она дополнена фотографиями из семейного архива, которые помогают читателю почувствовать атмосферу и личность Салтанат.

В заключительной части издания автор приводит контакты организаций в России и Казахстане, оказывающих поддержку женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. Таким образом, книга одновременно становится историей, памятником и практическим инструментом помощи.

Судебный резонанс и законодательные изменения

Дело Салтанат Нукеновой вызвало широкий общественный резонанс. Его обсуждение стало толчком к пересмотру подходов к проблеме домашнего насилия в Казахстане:

были внесены поправки в уголовное законодательство , усиливающие ответственность за насилие в семье;

судебный процесс впервые проводился в формате открытых заседаний с прямой трансляцией , что обеспечило прозрачность и широкий общественный контроль;

внимание к делу вышло за пределы Казахстана, став предметом обсуждения в международных СМИ.

Открытый формат рассмотрения дела и его освещение СМИ подчеркнули важность общественного контроля за судебными процессами и необходимость борьбы с домашним насилием на системном уровне.

Наследие и влияние

История Салтанат Нукеновой стала символом борьбы с домашним насилием, а книга Айтбека Амангелди — памятником сестре и уроком обществу о том, как важно говорить о проблемах, которые долго оставались за дверями семьи.

Для многих читателей это издание становится путеводителем в понимании судебной и социальной системы, а также вдохновением для действий в защиту женщин, сталкивающихся с насилием.