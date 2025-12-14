Тайные ограничения: кого запрещено снимать и фотографировать в Казахстане, и почему

В Казахстане съемка на улице или в общественных местах почти всегда разрешена, но публиковать отснятое можно далеко не везде. Разбираем, где ваша камера законна, а где — способна привести к проблемам с законом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ru.pinterest.com

Снимать можно почти везде, публиковать — осторожно

Главное правило: съемка для личного пользования в большинстве случаев разрешена. Конституция Казахстана (ст. 20) гарантирует свободу слова и творчества, а значит, фотографировать или снимать видео на улице, в кафе, ТРЦ или транспорте можно без ограничений.

Исключение — частная территория: если вы находитесь в чужом доме, на участке или в закрытом помещении, хозяин вправе запретить съемку, но обязан предупредить заранее. Любые попытки забрать камеру или удалить записи без вашего согласия являются незаконными.

Однако публикация материала регулируется иначе. Статья 145 Гражданского кодекса запрещает выкладывать изображение человека без его согласия. Исключения ограничены:

массовые мероприятия,

должностные лица при исполнении обязанностей,

случаи, когда человек сам разместил фото в интернете.

Любая незаконная публикация может привести к суду и компенсации морального вреда.

Ограничения по контенту

Казахстан строго запрещает публикацию материалов, связанных с:

государственной тайной и спецоперациями,

пропагандой экстремизма и наркотиков,

насилием и порнографией.

Эти правила распространяются как на фото, так и на видео.

Где съемка разрешена для обычного человека

Снимать можно почти везде в публичной сфере:

улицы, парки, дворы, транспорт,

рядом с государственными учреждениями (если они не режимные),

в магазинах, кафе, банках, ТРЦ.

По закону «О защите прав потребителей» таблички «Съемка запрещена» формально не имеют силы. Персонал может попросить не показывать себя, но ограничивать съемку товаров или помещений нельзя.

Съемка полицейских и фиксация правонарушений

МВД официально подтверждает, что граждане могут снимать действия полиции, пока не мешают работе сотрудников и не закрывают обзор. Ограничения возможны лишь в чрезвычайных ситуациях, антитеррористических операциях или при введении режима ЧП.

Кроме того, закон позволяет фиксировать правонарушения:

драки, кражи, попытки угона, нарушения ПДД,

превышение полномочий должностными лицами.

Такое видео служит доказательством и помогает органам правопорядка. В этих случаях разрешение на съемку от нарушителя не требуется — человек, нарушая закон в публичном месте, теряет право на защиту частной жизни в момент нарушения.

Где съемка запрещена

Запрет распространяется на:

режимные и стратегические объекты (воинские части, здания МВД, КНБ, объекты связи),

объекты с ограниченным доступом (частные режимные предприятия, научные учреждения с секретными разработками).

Обычно на въезде стоят шлагбаумы, пропускной режим и таблички о запрете съемки.

Снимать в акиматах и других госучреждениях можно с оглядкой на внутренние правила. Нередко запрет связан с защитой служебной документации и конфиденциальных разговоров.

Суд и медицинские учреждения

Суды: аудиозапись разрешена для личного пользования без разрешения суда, видеосъемка и трансляция возможны только с разрешения судьи. Нарушение порядка может повлечь ответственность за неуважение к суду.

Больницы и скорая помощь: съемка разрешена, но публикация ограничена врачебной тайной и законом о персональных данных. Нельзя раскрывать диагнозы и подробности лечения. Аудиозаписи своего приема разрешены, но врач может попросить не снимать его лично.

Личная безопасность и частное пространство

Если кто-то просит прекратить съемку без ссылки на закон, смело спрашивайте: «На основании какой статьи вы запрещаете съемку?»

Снимать можно практически везде для собственной безопасности, однако публикация — уже отдельная ответственность.

Нарушение статьи 147 УК РК о неприкосновенности частной жизни может привести к: