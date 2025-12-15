18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.12.2025, 19:46

Следы ведут за границу: куда исчезают средства со счетов казахстанцев

Новости Казахстана 0 418

Интернет-мошенничество в Казахстане давно вышло за рамки одиночных звонков и случайных обманов. За красивыми легендами о «подработке», дистанционных банковских сервисах и рекламой в соцсетях скрываются отлаженные схемы вывода миллионов тенге за границу. Казахстанский журналист Михаил Козачков подробно рассказал, как в этих схемах используются банковские карты казахстанцев и какую роль в этом играют дропперы из России, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Волна обманов: почему мошенничеств стало больше

По словам Козачкова, за последние два–три года количество онлайн-мошенничеств в Казахстане выросло в разы. Сценарии давно известны и повторяются ежедневно:

  • «С вашего счета пытаются списать деньги»

  • «Ваш родственник попал в ДТП»

  • «Вам пришла посылка, продиктуйте код»

Однако на этом работа преступников не заканчивается. Главная задача — не просто обмануть человека, а как можно быстрее вывести деньги и запутать следы, прежде чем жертва поймет, что стала объектом мошенничества.

Кто такие дропперы и зачем они нужны

Ключевое звено в таких схемах — дропперы. Это люди, на банковские карты которых переводят украденные средства. Формально именно через них проходят деньги потерпевших.

Как отмечает Козачков, дропперы бывают двух типов:

  • случайные исполнители, которые соглашаются «помочь» за небольшой процент, не до конца понимая, что участвуют в преступлении;

  • осознанные участники, которые специально открывают счета для транзита денег и заранее знают, для чего они будут использоваться.

Именно ко второй категории, по версии журналиста, относится 22-летний гражданин России Никита Логинов.

Казахстанские счета без жизни в Казахстане

История Логинова наглядно показывает, насколько уязвимой может быть банковская система при трансграничных схемах.

В январе 2023 года молодой человек приехал в Казахстан, оформил ИИН в Павлодаре и за короткое время открыл счета сразу в нескольких банках. После этого он без проблем вернулся в Россию.

Спустя время, уже в 2025 году, Логинов нашел «подработку» через Telegram. Суть была предельно простой:

  • принимать переводы на казахстанские банковские карты;

  • отправлять полученные суммы дальше по указанным реквизитам;

  • оставлять себе вознаграждение — около 5% от оборота.

По данным журналиста, через счета Логинова прошло порядка 10 миллионов тенге.

Блокировки, задержание и уголовное дело

Схема работала до тех пор, пока банковские карты не были заблокированы. Для их разблокировки Логинову пришлось снова приехать в Павлодар. Именно там его задержали полицейские.

Выяснилось, что к этому моменту он уже находился в розыске правоохранительных органов Алматы. Дело было передано в суд.

Суд и приговор

Процесс рассматривал Алмалинский районный суд Алматы. Логинов полностью признал вину и заявил, что возместил ущерб всем потерпевшим.

Суд учел эти обстоятельства и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы. При этом, как подчеркивает Козачков, подобные приговоры — скорее исключение, чем правило.

Эксперты напоминают: в Казахстане уже есть примеры, когда за участие в схемах интернет-мошенничества дропперы получали до семи лет лишения свободы, даже если сами не звонили жертвам и не придумывали легенды.

Удаленные карты и медийная реклама

Отдельную тревогу у журналиста вызывает возможность удаленного оформления казахстанских банковских карт, без личного присутствия в стране.

По его словам, существуют специальные сервисы, предлагающие такие услуги, и они активно продвигаются в интернете. Более того, рекламу подобных схем, как утверждает Козачков, распространяют и российские блогеры.

В качестве примеров он упоминает Максима Каца и Дмитрия Козелева, отмечая, что подобные публикации фактически открывают мошенникам прямой доступ к финансовой системе Казахстана.

Вялый контроль и системная угроза

Козачков обращает внимание на то, что реакция регуляторов и надзорных органов на подобные схемы пока выглядит недостаточно жесткой. Пока возможность удаленного открытия счетов сохраняется, а дропперы продолжают работать, интернет-мошенничество будет оставаться массовым.

Деньги уходят за границу за считаные минуты, а пострадавшим затем приходится месяцами доказывать свою правоту, собирать справки и добиваться возврата средств — часто без реального результата.

Почему это касается каждого

Истории с дропперами показывают: интернет-мошенничество давно перестало быть проблемой отдельных людей. Это трансграничный бизнес с четко распределенными ролями, где жертвы и транзитные счета находятся в Казахстане, а организаторы — за его пределами.

Пока такие схемы работают, риск потерять деньги из-за одного звонка или сообщения остается высоким — независимо от возраста, профессии и финансовой грамотности.

