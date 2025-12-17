100 дополнительных авиарейсов в преддверии Нового года запускают в Казахстане

В преддверии новогодних праздников Министерство транспорта Казахстана объявило о запуске ста дополнительных авиарейсов. Это решение призвано облегчить путешествия по самым популярным маршрутам страны и снизить нагрузку на крупные аэропорты, сообщает Lada.kz.
Талгат Ластаев, вице-министр транспорта, провел рабочее совещание с руководством ведущих авиакомпаний — Air Astana, FlyArystan, SCAT, VietJet Qazaqstan — а также представителями аэропортов Астаны и Алматы.
Главной темой встречи стало усиление режима работы аэропортов и авиаперевозчиков в праздничные дни для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.
Согласно заявлению Минтранспорта, планируется добавить 100 рейсов на следующих направлениях:
Астана — Алматы
Алматы — Орал
Алматы — Семей
Астана — Туркестан
Астана — Актобе
Алматы — Актау
Алматы — Актобе
Астана — Шымкент
Эти маршруты выбраны с учетом наибольшего пассажиропотока в праздничный период.
Авиационная администрация Казахстана сформирует специальные мониторинговые группы, которые будут дежурить в аэропортах Астаны и Алматы. Основная задача инспекторов — следить за соблюдением графика рейсов и защитой прав пассажиров.
С учетом возможных неблагоприятных метеоусловий компании и аэропорты должны:
Предусмотреть резерв воздушных судов и дополнительной наземной техники;
Усилить состав персонала опытными специалистами;
Обеспечить горячее питание и напитки для пассажиров при задержках;
Своевременно информировать пассажиров через официальные сайты, соцсети, мобильные приложения, информационные табло и СМИ.
Министерство транспорта рекомендует заранее проверять статус рейсов через справочные службы авиакомпаний, официальные сайты и мобильные приложения.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов, поэтому пассажиров просят с пониманием относиться к возможным задержкам, которые могут возникнуть по объективным причинам.
