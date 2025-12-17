Как звонок с российского номера лишил казахстанку 2 миллионов тенге

В Павлодаре 72-летняя женщина потеряла 2 миллиона тенге, поверив телефонным мошенникам, действовавшим по проверенной схеме. Об этом сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным полиции, мошенничество началось с обычного звонка с российского номера. Незнакомец представился врачом и сообщил пенсионерке, что ей необходимо пройти вакцинацию в другой поликлинике.
Доверчивая женщина продиктовала пришедший на телефон SMS-код, не подозревая, что этим открыла злоумышленникам доступ к своим банковским счетам.
Через некоторое время пенсионке позвонили два новых «специалиста»:
«Следователь Эдуард»
«Специалист по финансам Виктор»
Они убедили женщину, что на её счет поступили государственные средства, которые необходимо «вернуть». Следуя инструкциям, пенсионерка сняла 2 млн тенге и перевела их на неизвестный зарубежный счет.
Только после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников. Преступники требовали удалить все сообщения и звонки, чтобы скрыть следы преступления.
После случившегося женщина обратилась в правоохранительные органы. В Департаменте полиции Павлодарской области напомнили:
Никогда не передавайте коды из SMS третьим лицам.
Не доверяйте звонкам незнакомцев, даже если они представляются официальными лицами.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что такие схемы действуют по одинаковому принципу:
Звонок с «официального» номера или номера иностранной связи.
Создание доверительной истории: фальшивые врачи, следователи, банкиры.
Получение доступа к личным данным и банковским счетам.
Давление и уговоры перевести деньги на безопасный, по мнению мошенников, счёт.
Эти случаи показывают, насколько важно сохранять бдительность и проверять любую информацию через официальные источники.
