Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.12.2025, 21:17

Как звонок с российского номера лишил казахстанку 2 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 297

В Павлодаре 72-летняя женщина потеряла 2 миллиона тенге, поверив телефонным мошенникам, действовавшим по проверенной схеме. Об этом сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как всё началось: звонок с российского номера

По данным полиции, мошенничество началось с обычного звонка с российского номера. Незнакомец представился врачом и сообщил пенсионерке, что ей необходимо пройти вакцинацию в другой поликлинике.

Доверчивая женщина продиктовала пришедший на телефон SMS-код, не подозревая, что этим открыла злоумышленникам доступ к своим банковским счетам.

Фальшивые «следователь» и «финансист»

Через некоторое время пенсионке позвонили два новых «специалиста»:

  • «Следователь Эдуард»

  • «Специалист по финансам Виктор»

Они убедили женщину, что на её счет поступили государственные средства, которые необходимо «вернуть». Следуя инструкциям, пенсионерка сняла 2 млн тенге и перевела их на неизвестный зарубежный счет.

Только после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников. Преступники требовали удалить все сообщения и звонки, чтобы скрыть следы преступления.

Реакция полиции

После случившегося женщина обратилась в правоохранительные органы. В Департаменте полиции Павлодарской области напомнили:

  • Никогда не передавайте коды из SMS третьим лицам.

  • Не доверяйте звонкам незнакомцев, даже если они представляются официальными лицами.

Что нужно знать о подобных мошенничествах

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что такие схемы действуют по одинаковому принципу:

  1. Звонок с «официального» номера или номера иностранной связи.

  2. Создание доверительной истории: фальшивые врачи, следователи, банкиры.

  3. Получение доступа к личным данным и банковским счетам.

  4. Давление и уговоры перевести деньги на безопасный, по мнению мошенников, счёт.

Эти случаи показывают, насколько важно сохранять бдительность и проверять любую информацию через официальные источники.

