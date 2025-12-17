Соль дороже совести: что обнаружили проверяющие на полках магазина в Казахстане

В Уральске предпринимателя привлекли к ответственности за продажу соли по завышенной цене. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной специалистами департамента торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

Фото: кадр YouTube

Проверка выявила нарушения на полках магазина

Как уточнили в ведомстве, поводом для контроля стало несоблюдение требований законодательства, которые касаются реализации социально значимых продовольственных товаров.

Почему соль под особым контролем

Соль входит в перечень социально значимых продуктов питания. Для таких товаров в Казахстане действует жесткое регулирование: торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной стоимости. Это правило направлено на сдерживание цен и защиту интересов покупателей.

Однако, как показала проверка, соблюдают эти нормы далеко не все предприниматели.

Наценка превысила допустимый предел вдвое

В одном из торговых объектов Уральска инспекторы зафиксировали продажу соли с наценкой свыше 30%, что более чем в два раза превышает установленный лимит. Помимо завышенной цены были выявлены и другие серьезные нарушения.

В департаменте сообщили, что на прилавках находилась соль одной торговой марки, тогда как на ценнике была указана совершенно другая продукция. При этом продавец не смог предоставить документы, подтверждающие законное приобретение ни одной из представленных марок.

Объяснение предпринимателя и итог проверки

Сам владелец торговой точки пояснил, что закупал соль по цене 72 тенге, а реализовывал ее за 95 тенге. Эти данные стали основанием для административного разбирательства.

По результатам проверки предпринимателю был выписан административный штраф за нарушение правил ценообразования и требований торгового законодательства.

Ситуация с солью в регионе стабилизировалась

В департаменте торговли и защиты прав потребителей отметили, что на сегодняшний день дефицита соли в Западно-Казахстанской области нет. Продукт в достаточном объеме представлен как в розничных магазинах, так и в оптовых компаниях.

Предупреждение для бизнеса

Ведомство в очередной раз напомнило предпринимателям о необходимости строго соблюдать нормы закона, корректно оформлять ценники и иметь полный пакет документов, подтверждающих происхождение и закупку товара. Нарушения в сфере реализации социально значимых продуктов остаются под постоянным контролем государственных органов.