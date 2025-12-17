Каждый удар на учёте: как МВД Казахстана считает побои в семьях

МВД Казахстана опубликовало данные по домашнему насилию за 2025 год: после того как побои и причинение лёгкого вреда здоровью стали уголовно наказуемыми, число зафиксированных преступлений выросло, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 15 апреля 2024 года в Казахстане действует закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». В народе его прозвали «законом Салтанат» после резонансного дела бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который убил свою супругу Салтанат Нукенову.
Закон усилил защиту женщин и детей, криминализировал побои и причинение лёгкого вреда здоровью, а также расширил меры ответственности за семейно-бытовое насилие.
По данным Министерства внутренних дел, после вступления закона в силу количество зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере бытового насилия увеличилось на 16,2%, составив 2 556 случаев.
При этом наблюдается снижение количества тяжких преступлений в быту на 3% (с 840 до 816), в том числе:
особо тяжкие преступления — снижение на 20%, включая убийства — на 20,7%, умышленное причинение тяжкого вреда — на 7%;
тяжкие преступления — снижение на 3,5%;
преступления средней тяжести — рост на 50%.
МВД подчеркивает, что теперь фиксируется любое обращение о бытовом насилии, независимо от источника: сосед, родственник, прохожий, сам пострадавший, а также публикации в соцсетях и СМИ.
За последний год количество обращений снизилось на 17%, а число привлечённых к ответственности семейных дебоширов выросло на 11%.
Полицейские активно используют административные меры:
В 2025 году к административной ответственности привлечено 96 194 человека, в том числе арестовано более 29 тысяч;
Вынесено более 84 тысяч защитных предписаний;
Пресечено более 20,9 тысяч нарушений ограничений;
363 дебошира получили особые требования по уголовному кодексу, 307 — запрет на приближение;
44 человека временно выселены на срок до 30 суток, а 790 обязаны пройти психологическую коррекцию.
Некоторые истории 2025 года потрясли казахстанцев:
Аксуский район: супруга Айзат Джуманова была убита мужем на глазах детей. Сначала дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности, но родные добились переквалификации на убийство. Сейчас идут судебные слушания.
Петропавловск: мужчина долгие годы избивал жену, оставив её инвалидом. Мать забрала пострадавшую, а пятеро детей остались с отцом. После резонанса в соцсетях началось административное производство. Мужчина получил запрет на приближение к семье, возбуждено уголовное дело.
Алматы: бывший муж долго преследовал экс-супругу и избил её. После общественного резонанса подозреваемый задержан и помещён в изолятор.
Туркестанская область: мужчина вместе с женой до смерти избил собственного отца. В отношении сына возбуждено уголовное дело по статье о тяжком вреде, а жена привлечена за побои лица в беспомощном состоянии.
По мнению МВД, третий год подряд наблюдается тенденция снижения бытового насилия. Ужесточение контроля и активная работа полиции помогают уменьшать число жертв и привлекать нарушителей к ответственности.
Однако резонансные дела показывают, что домашнее насилие остаётся серьёзной проблемой, требующей постоянного внимания общества и государства.
