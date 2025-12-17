18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.12.2025, 07:46

Каждый удар на учёте: как МВД Казахстана считает побои в семьях

Новости Казахстана 0 526

МВД Казахстана опубликовало данные по домашнему насилию за 2025 год: после того как побои и причинение лёгкого вреда здоровью стали уголовно наказуемыми, число зафиксированных преступлений выросло, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Sputnik / Тимур Батыршин
© Sputnik / Тимур Батыршин

С 15 апреля 2024 года в Казахстане действует закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». В народе его прозвали «законом Салтанат» после резонансного дела бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который убил свою супругу Салтанат Нукенову.

Закон усилил защиту женщин и детей, криминализировал побои и причинение лёгкого вреда здоровью, а также расширил меры ответственности за семейно-бытовое насилие.

Статистика МВД: рост учтённых преступлений

По данным Министерства внутренних дел, после вступления закона в силу количество зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере бытового насилия увеличилось на 16,2%, составив 2 556 случаев.

При этом наблюдается снижение количества тяжких преступлений в быту на 3% (с 840 до 816), в том числе:

  • особо тяжкие преступления — снижение на 20%, включая убийства — на 20,7%, умышленное причинение тяжкого вреда — на 7%;

  • тяжкие преступления — снижение на 3,5%;

  • преступления средней тяжести — рост на 50%.

МВД подчеркивает, что теперь фиксируется любое обращение о бытовом насилии, независимо от источника: сосед, родственник, прохожий, сам пострадавший, а также публикации в соцсетях и СМИ.

Контроль над семейными дебоширами

За последний год количество обращений снизилось на 17%, а число привлечённых к ответственности семейных дебоширов выросло на 11%.

Полицейские активно используют административные меры:

  • В 2025 году к административной ответственности привлечено 96 194 человека, в том числе арестовано более 29 тысяч;

  • Вынесено более 84 тысяч защитных предписаний;

  • Пресечено более 20,9 тысяч нарушений ограничений;

  • 363 дебошира получили особые требования по уголовному кодексу, 307 — запрет на приближение;

  • 44 человека временно выселены на срок до 30 суток, а 790 обязаны пройти психологическую коррекцию.

Резонансные случаи бытового насилия

Некоторые истории 2025 года потрясли казахстанцев:

  • Аксуский район: супруга Айзат Джуманова была убита мужем на глазах детей. Сначала дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности, но родные добились переквалификации на убийство. Сейчас идут судебные слушания.

  • Петропавловск: мужчина долгие годы избивал жену, оставив её инвалидом. Мать забрала пострадавшую, а пятеро детей остались с отцом. После резонанса в соцсетях началось административное производство. Мужчина получил запрет на приближение к семье, возбуждено уголовное дело.

  • Алматы: бывший муж долго преследовал экс-супругу и избил её. После общественного резонанса подозреваемый задержан и помещён в изолятор.

  • Туркестанская область: мужчина вместе с женой до смерти избил собственного отца. В отношении сына возбуждено уголовное дело по статье о тяжком вреде, а жена привлечена за побои лица в беспомощном состоянии.

Тенденции и выводы

По мнению МВД, третий год подряд наблюдается тенденция снижения бытового насилия. Ужесточение контроля и активная работа полиции помогают уменьшать число жертв и привлекать нарушителей к ответственности.

Однако резонансные дела показывают, что домашнее насилие остаётся серьёзной проблемой, требующей постоянного внимания общества и государства.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь