Каждый удар на учёте: как МВД Казахстана считает побои в семьях

МВД Казахстана опубликовало данные по домашнему насилию за 2025 год: после того как побои и причинение лёгкого вреда здоровью стали уголовно наказуемыми, число зафиксированных преступлений выросло, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

© Sputnik / Тимур Батыршин

С 15 апреля 2024 года в Казахстане действует закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». В народе его прозвали «законом Салтанат» после резонансного дела бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который убил свою супругу Салтанат Нукенову.

Закон усилил защиту женщин и детей, криминализировал побои и причинение лёгкого вреда здоровью, а также расширил меры ответственности за семейно-бытовое насилие.

Статистика МВД: рост учтённых преступлений

По данным Министерства внутренних дел, после вступления закона в силу количество зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере бытового насилия увеличилось на 16,2%, составив 2 556 случаев.

При этом наблюдается снижение количества тяжких преступлений в быту на 3% (с 840 до 816), в том числе:

особо тяжкие преступления — снижение на 20%, включая убийства — на 20,7%, умышленное причинение тяжкого вреда — на 7%;

тяжкие преступления — снижение на 3,5%;

преступления средней тяжести — рост на 50%.

МВД подчеркивает, что теперь фиксируется любое обращение о бытовом насилии, независимо от источника: сосед, родственник, прохожий, сам пострадавший, а также публикации в соцсетях и СМИ.

Контроль над семейными дебоширами

За последний год количество обращений снизилось на 17%, а число привлечённых к ответственности семейных дебоширов выросло на 11%.

Полицейские активно используют административные меры:

В 2025 году к административной ответственности привлечено 96 194 человека , в том числе арестовано более 29 тысяч ;

Вынесено более 84 тысяч защитных предписаний ;

Пресечено более 20,9 тысяч нарушений ограничений ;

363 дебошира получили особые требования по уголовному кодексу, 307 — запрет на приближение;

44 человека временно выселены на срок до 30 суток, а 790 обязаны пройти психологическую коррекцию.

Резонансные случаи бытового насилия

Некоторые истории 2025 года потрясли казахстанцев:

Аксуский район : супруга Айзат Джуманова была убита мужем на глазах детей. Сначала дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности, но родные добились переквалификации на убийство. Сейчас идут судебные слушания.

Петропавловск : мужчина долгие годы избивал жену, оставив её инвалидом. Мать забрала пострадавшую, а пятеро детей остались с отцом. После резонанса в соцсетях началось административное производство. Мужчина получил запрет на приближение к семье, возбуждено уголовное дело.

Алматы : бывший муж долго преследовал экс-супругу и избил её. После общественного резонанса подозреваемый задержан и помещён в изолятор.

Туркестанская область: мужчина вместе с женой до смерти избил собственного отца. В отношении сына возбуждено уголовное дело по статье о тяжком вреде, а жена привлечена за побои лица в беспомощном состоянии.

Тенденции и выводы

По мнению МВД, третий год подряд наблюдается тенденция снижения бытового насилия. Ужесточение контроля и активная работа полиции помогают уменьшать число жертв и привлекать нарушителей к ответственности.

Однако резонансные дела показывают, что домашнее насилие остаётся серьёзной проблемой, требующей постоянного внимания общества и государства.