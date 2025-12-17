Закрытые фамилии и открытые потери: в Казахстане скрывают имена менеджеров, «похоронивших» банки

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) впервые составило так называемый «серый список» — перечень лиц, по чьей вине банки и другие финансовые организации лишались лицензий. Однако в публичное пространство эти данные не попадут: ни инвесторы, ни журналисты не смогут ознакомиться с фамилиями, участвовавшими в финансовых провалах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Ручная экономика".

Регулятор знает, но молчит

Агентством сформирован перечень сведений о лицах, по вине которых финансовые организации были лишены лицензии на основании судебных актов.

Для чего нужен «серый» список

В АРРФР подчеркнули, что закрытый перечень предназначен исключительно для внутреннего использования. Его цель — повысить эффективность надзора за финансовыми организациями и предотвратить повторение ошибок. Публичного распространения список не предусматривает.

Идея «серого» списка обсуждается с 2023 года и закреплена в Концепции развития финансового сектора до 2030 года. Документ предполагает усиление персональной ответственности менеджмента финорганизаций, допустивших нарушения, приведшие к банкротству.

Эксперты о рисках и шансах

По мнению аналитиков, вероятность того, что руководитель, доведший банк до ликвидации, позже окажется в топ-менеджменте другой финансовой организации, крайне мала. Однако риск полностью исключить нельзя. Именно поэтому регулятор усиливает внутренний контроль и учитывает прошлые ошибки менеджеров при принятии решений.

Закрытый перечень позволяет АРРФР оценивать пригодность руководителей к работе в финансовом секторе, даже если эти данные недоступны широкой публике.

Последствия для рынка

Хотя общественность не увидит конкретных фамилий, наличие внутреннего контроля снижает вероятность повторных кризисов и повышает дисциплину на уровне топ-менеджмента банков. Эксперты считают, что такой подход повышает доверие к финансовой системе, пусть и непрозрачным способом.