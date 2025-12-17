Экипаж Air Astana объявил сигнал бедствия и экстренно посадил самолёт в Алматы

Утром 17 декабря пассажиры рейса KC-851, выполнявшего регулярный маршрут Алматы – Астана, столкнулись с необычной и стрессовой ситуацией: самолёт Air Astana Airbus A321neo подал сигнал бедствия MAYDAY из-за задымления в салоне. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минтранс .

Фото: кадр YouTube

Момент экстренной посадки

Сигнал бедствия был зафиксирован в 07:38 по времени Астаны, а уже через две минуты воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Алматы. Экипаж действовал оперативно, обеспечив безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

Без жертв и паники

По предварительным данным, никто из людей на борту не пострадал. Для полной безопасности после приземления были незамедлительно задействованы службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы, чтобы предотвратить любые потенциальные последствия задымления.

Расследование обстоятельств

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте начали работу по выяснению точных причин задымления. Пока информация о технических неисправностях, состоянии оборудования или возможных внешних факторах уточняется.

Почему это важно

Экстренные посадки — редкое, но критически важное мероприятие для обеспечения безопасности пассажиров. Оперативная реакция экипажа и служб аэропорта в Алматы позволила предотвратить трагические последствия и минимизировать риск.