Неожиданное решение Бектенова: социально значимые продукты станут доступнее по всей стране

Премьер-министр Олжас Бектенов на сегодняшнем заседании правительства озвучил меры , направленные на стабилизацию цен на продукты питания в Казахстане. Решение затрагивает расширение перечня социально значимых товаров и усиление контроля над рынком продовольствия, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Инфляция снижается, но тревожные сигналы остаются

Бектенов отметил положительную динамику: за последние два месяца уровень годовой инфляции в стране снизился до 12,4%. Однако не во всех регионах наблюдается одинаковая тенденция. Особенно рост цен заметен в:

Ұлытау

Акмолинской области

Атырау

Премьер подчеркнул, что основной фактор — удорожание продуктов питания, и региональные акимы обладают всеми необходимыми инструментами для стабилизации цен.

Временное расширение перечня социально значимых товаров

В качестве оперативной меры Бектенов поручил министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.

Цель — дать государству возможность регулировать цены на более широкий спектр продуктов, что должно помочь потребителям избежать резкого удорожания товаров первой необходимости.

Особое внимание мясу и мясопродуктам

Отдельный акцент премьер сделал на мясе и мясопродуктах, которые существенно влияют на рост продовольственной инфляции. Для стабилизации ситуации он поручил:

Министерствам торговли и сельского хозяйства усилить контроль за ценами на мясо

Акиматам регионов внедрять механизмы сдерживания цен

Масштабировать практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети, как это уже делается в Астане

Что это значит для населения

Расширение перечня социально значимых товаров и доступ к более дешевому мясу могут: