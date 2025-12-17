Неожиданное решение Бектенова: социально значимые продукты станут доступнее по всей стране

Премьер-министр Олжас Бектенов на сегодняшнем заседании правительства озвучил меры, направленные на стабилизацию цен на продукты питания в Казахстане. Решение затрагивает расширение перечня социально значимых товаров и усиление контроля над рынком продовольствия, сообщает Lada.kz.
Бектенов отметил положительную динамику: за последние два месяца уровень годовой инфляции в стране снизился до 12,4%. Однако не во всех регионах наблюдается одинаковая тенденция. Особенно рост цен заметен в:
Ұлытау
Акмолинской области
Атырау
Премьер подчеркнул, что основной фактор — удорожание продуктов питания, и региональные акимы обладают всеми необходимыми инструментами для стабилизации цен.
В качестве оперативной меры Бектенов поручил министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.
Цель — дать государству возможность регулировать цены на более широкий спектр продуктов, что должно помочь потребителям избежать резкого удорожания товаров первой необходимости.
Отдельный акцент премьер сделал на мясе и мясопродуктах, которые существенно влияют на рост продовольственной инфляции. Для стабилизации ситуации он поручил:
Министерствам торговли и сельского хозяйства усилить контроль за ценами на мясо
Акиматам регионов внедрять механизмы сдерживания цен
Масштабировать практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети, как это уже делается в Астане
Расширение перечня социально значимых товаров и доступ к более дешевому мясу могут:
Снизить нагрузку на семейные бюджеты
Удержать рост цен на продукты в ключевых регионах
Сделать продукты питания более доступными в масштабах всей страны.
Комментарии0 комментарий(ев)