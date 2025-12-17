Названы три условия для проверки мобильных переводов в Казахстане — Минфин разъяснил новые правила

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил новый порядок контроля за мобильными денежными переводами, включая сбор средств в рабочих коллективах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Shutterstock

Только три условия приведут к налоговой проверке

По словам Биржанова, налоговые органы будут вмешиваться только при одновременном выполнении трёх критериев:

Физическое лицо получает переводы от 100 и более разных людей. Переводы поступают три месяца подряд (например, январь–март). Общая сумма переводов за этот период превышает 1 млн тенге.

Если выполняются все три условия одновременно, физическое лицо может попасть под внимание фискальных органов.

Банки передают данные, но счета не блокируют

Биржанов подчеркнул, что информация для контроля будет передаваться банками второго уровня, однако автоматического закрытия счетов не предусмотрено.

«Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. В случае благотворительных или иных сборов это будет учитываться», — пояснил вице-министр.

Как учитывается сбор денег в коллективах

В случаях, когда сотрудники собирают деньги на праздники, помощь коллегам или другие корпоративные мероприятия, ситуация рассматривается индивидуально.

«Если налоговые органы увидят, что в одной организации один человек регулярно собирает средства от большого числа коллег и формально подпадает под критерии контроля, ему направят уведомление. Мы получаем пояснения и убеждаемся, что речь идёт о близких людях — тогда вопросов не будет», — отметил Биржанов.

Он также уточнил, что в подобных случаях можно передавать сбор средств в общий отдел или профсоюз, чтобы избежать формального нарушения правил.

Развенчание мифа о переводах свыше 1 млн тенге

Вице-министр опроверг недавние сообщения в интернете о том, что одного перевода на сумму свыше 1 млн тенге достаточно для обязательной регистрации ИП.