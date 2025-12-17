Паспорта — на паузе: Россия меняет правила выдачи документов для казахстанцев

Россия заметно меняет миграционную стратегию — и эти изменения напрямую затрагивают Казахстан. За девять месяцев 2025 года российское гражданство получили лишь 110,8 тыс. человек, что на треть меньше, чем годом ранее. В числе стран, чьи граждане чаще всего становятся россиянами, Казахстан по-прежнему входит в топ-5. Однако общий вектор политики очевиден: Москва делает ставку не на паспорта, а на жёстко контролируемую трудовую миграцию., сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкое снижение выдачи гражданства: что произошло

С января по сентябрь 2025 года количество новых граждан России сократилось на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит МВД РФ.

Эксперты отмечают: речь идёт исключительно о приёме в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства. Дети, автоматически получившие гражданство по рождению, в статистику не включаются.

Ключевые причины снижения:

ужесточение миграционного законодательства;

сворачивание упрощённых процедур;

завершение «пика» приёма в гражданство жителей новых регионов в 2022–2024 годах.

Казахстан — стабильно в числе лидеров

По данным исследователей, в топ-5 стран, граждане которых чаще всего получают паспорта РФ, входят:

Таджикистан

Казахстан

Украина

Армения

Узбекистан

Для Казахстана это важный маркер: несмотря на общее сокращение выдачи гражданства, выходцы из РК остаются одной из ключевых групп, интересующих российские миграционные органы.

Эксперты объясняют это несколькими факторами:

исторически тесные гуманитарные и семейные связи;

высокий уровень владения русским языком;

культурная и социальная совместимость;

опыт проживания и работы в РФ.

Но паспорт — уже не цель номер один

При этом российские власти всё отчётливее дают понять: гражданство больше не рассматривается как массовый инструмент миграционной политики.

Вместо этого:

пересматриваются основания для упрощённого получения паспорта;

усиливается контроль за реальной интеграцией мигрантов;

отменяются схемы легализации через фиктивные браки и формальные программы переселения.

Например:

разрешение на временное проживание по браку теперь выдают только спустя три года после регистрации отношений или при наличии общего ребёнка;

при признании брака фиктивным миграционный статус аннулируется;

путь к гражданству становится длиннее и сложнее.

Ставка на «качество», а не количество

По мнению экспертов, Россия сознательно отказывается от политики наращивания числа новых граждан. Теперь в приоритете:

государственная безопасность;

социальная устойчивость;

лояльность и культурная интеграция.

Натурализация всё чаще рассматривается как потенциальный риск, а не как универсальное решение демографических и кадровых проблем. Поэтому вместо постоянного проживания власти предпочитают временную трудовую миграцию с последующим возвращением в страну исхода.

Этот подход напрямую касается и граждан Казахстана, которые традиционно рассматривали РФ как страну для долгосрочного переезда.

Паспорта — вниз, патенты — вверх

На фоне сокращения выдачи гражданства в России резко растут другие показатели:

число иностранцев, работающих по патенту, увеличилось на 32% и превысило 1,9 млн человек ;

количество разрешений на работу для граждан визовых стран выросло на 52% ;

трудоустройство граждан стран ЕАЭС, включая Казахстан, увеличилось более чем на 26%.

Фактически Россия даёт сигнал:

работать — можно, жить постоянно — только при строгом отборе.

Где востребованы мигранты — и казахстанцы в том числе

Иностранная рабочая сила по-прежнему необходима российской экономике, особенно в:

строительстве;

ЖКХ;

логистике;

пищевой промышленности;

сервисных отраслях.

При рекордно низкой безработице (около 2,1–2,2%) Россия испытывает структурный дефицит кадров. Но восполнять его власти намерены не за счёт массовой раздачи паспортов, а через жёстко регулируемый рынок труда.

Что это значит для Казахстана

Для граждан РК новые тенденции означают:

сохранение позиций в числе ключевых миграционных партнёров России;

снижение шансов на быстрое получение гражданства;

рост значения легального трудоустройства и статуса в рамках ЕАЭС;

более внимательный контроль со стороны миграционных органов РФ.

Россия по-прежнему открыта для казахстанцев как рынок труда, но всё менее охотно — как страна для быстрой натурализации.

Итог: Казахстан остаётся в фокусе, но правила меняются

Сокращение выдачи гражданства — не сигнал закрытости, а признак смены модели. Россия выстраивает систему, в которой паспорт становится наградой за лояльность и интеграцию, а не формальным итогом переезда.

Для Казахстана это означает новую реальность:

быть среди лидеров — уже не гарантия упрощённого пути к гражданству.