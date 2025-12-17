18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.12.2025, 12:40

Паспорта — на паузе: Россия меняет правила выдачи документов для казахстанцев

Новости Казахстана 0 13 065

Россия заметно меняет миграционную стратегию — и эти изменения напрямую затрагивают Казахстан. За девять месяцев 2025 года российское гражданство получили лишь 110,8 тыс. человек, что на треть меньше, чем годом ранее. В числе стран, чьи граждане чаще всего становятся россиянами, Казахстан по-прежнему входит в топ-5. Однако общий вектор политики очевиден: Москва делает ставку не на паспорта, а на жёстко контролируемую трудовую миграцию., сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

 

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкое снижение выдачи гражданства: что произошло

С января по сентябрь 2025 года количество новых граждан России сократилось на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит МВД РФ.

Эксперты отмечают: речь идёт исключительно о приёме в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства. Дети, автоматически получившие гражданство по рождению, в статистику не включаются.

Ключевые причины снижения:

  • ужесточение миграционного законодательства;

  • сворачивание упрощённых процедур;

  • завершение «пика» приёма в гражданство жителей новых регионов в 2022–2024 годах.

Казахстан — стабильно в числе лидеров

По данным исследователей, в топ-5 стран, граждане которых чаще всего получают паспорта РФ, входят:

  • Таджикистан

  • Казахстан

  • Украина

  • Армения

  • Узбекистан

Для Казахстана это важный маркер: несмотря на общее сокращение выдачи гражданства, выходцы из РК остаются одной из ключевых групп, интересующих российские миграционные органы.

Эксперты объясняют это несколькими факторами:

  • исторически тесные гуманитарные и семейные связи;

  • высокий уровень владения русским языком;

  • культурная и социальная совместимость;

  • опыт проживания и работы в РФ.

Но паспорт — уже не цель номер один

При этом российские власти всё отчётливее дают понять: гражданство больше не рассматривается как массовый инструмент миграционной политики.

Вместо этого:

  • пересматриваются основания для упрощённого получения паспорта;

  • усиливается контроль за реальной интеграцией мигрантов;

  • отменяются схемы легализации через фиктивные браки и формальные программы переселения.

Например:

  • разрешение на временное проживание по браку теперь выдают только спустя три года после регистрации отношений или при наличии общего ребёнка;

  • при признании брака фиктивным миграционный статус аннулируется;

  • путь к гражданству становится длиннее и сложнее.

Ставка на «качество», а не количество

По мнению экспертов, Россия сознательно отказывается от политики наращивания числа новых граждан. Теперь в приоритете:

  • государственная безопасность;

  • социальная устойчивость;

  • лояльность и культурная интеграция.

Натурализация всё чаще рассматривается как потенциальный риск, а не как универсальное решение демографических и кадровых проблем. Поэтому вместо постоянного проживания власти предпочитают временную трудовую миграцию с последующим возвращением в страну исхода.

Этот подход напрямую касается и граждан Казахстана, которые традиционно рассматривали РФ как страну для долгосрочного переезда.

Паспорта — вниз, патенты — вверх

На фоне сокращения выдачи гражданства в России резко растут другие показатели:

  • число иностранцев, работающих по патенту, увеличилось на 32% и превысило 1,9 млн человек;

  • количество разрешений на работу для граждан визовых стран выросло на 52%;

  • трудоустройство граждан стран ЕАЭС, включая Казахстан, увеличилось более чем на 26%.

Фактически Россия даёт сигнал:
работать — можно, жить постоянно — только при строгом отборе.

Где востребованы мигранты — и казахстанцы в том числе

Иностранная рабочая сила по-прежнему необходима российской экономике, особенно в:

  • строительстве;

  • ЖКХ;

  • логистике;

  • пищевой промышленности;

  • сервисных отраслях.

При рекордно низкой безработице (около 2,1–2,2%) Россия испытывает структурный дефицит кадров. Но восполнять его власти намерены не за счёт массовой раздачи паспортов, а через жёстко регулируемый рынок труда.

Что это значит для Казахстана

Для граждан РК новые тенденции означают:

  • сохранение позиций в числе ключевых миграционных партнёров России;

  • снижение шансов на быстрое получение гражданства;

  • рост значения легального трудоустройства и статуса в рамках ЕАЭС;

  • более внимательный контроль со стороны миграционных органов РФ.

Россия по-прежнему открыта для казахстанцев как рынок труда, но всё менее охотно — как страна для быстрой натурализации.

Итог: Казахстан остаётся в фокусе, но правила меняются

Сокращение выдачи гражданства — не сигнал закрытости, а признак смены модели. Россия выстраивает систему, в которой паспорт становится наградой за лояльность и интеграцию, а не формальным итогом переезда.

Для Казахстана это означает новую реальность:
быть среди лидеров — уже не гарантия упрощённого пути к гражданству.

36
34
14
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь