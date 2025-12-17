Паспорта — на паузе: Россия меняет правила выдачи документов для казахстанцев

Россия заметно меняет миграционную стратегию — и эти изменения напрямую затрагивают Казахстан. За девять месяцев 2025 года российское гражданство получили лишь 110,8 тыс. человек, что на треть меньше, чем годом ранее. В числе стран, чьи граждане чаще всего становятся россиянами, Казахстан по-прежнему входит в топ-5. Однако общий вектор политики очевиден: Москва делает ставку не на паспорта, а на жёстко контролируемую трудовую миграцию., сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".
С января по сентябрь 2025 года количество новых граждан России сократилось на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит МВД РФ.
Эксперты отмечают: речь идёт исключительно о приёме в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства. Дети, автоматически получившие гражданство по рождению, в статистику не включаются.
Ключевые причины снижения:
ужесточение миграционного законодательства;
сворачивание упрощённых процедур;
завершение «пика» приёма в гражданство жителей новых регионов в 2022–2024 годах.
По данным исследователей, в топ-5 стран, граждане которых чаще всего получают паспорта РФ, входят:
Таджикистан
Казахстан
Украина
Армения
Узбекистан
Для Казахстана это важный маркер: несмотря на общее сокращение выдачи гражданства, выходцы из РК остаются одной из ключевых групп, интересующих российские миграционные органы.
Эксперты объясняют это несколькими факторами:
исторически тесные гуманитарные и семейные связи;
высокий уровень владения русским языком;
культурная и социальная совместимость;
опыт проживания и работы в РФ.
При этом российские власти всё отчётливее дают понять: гражданство больше не рассматривается как массовый инструмент миграционной политики.
Вместо этого:
пересматриваются основания для упрощённого получения паспорта;
усиливается контроль за реальной интеграцией мигрантов;
отменяются схемы легализации через фиктивные браки и формальные программы переселения.
Например:
разрешение на временное проживание по браку теперь выдают только спустя три года после регистрации отношений или при наличии общего ребёнка;
при признании брака фиктивным миграционный статус аннулируется;
путь к гражданству становится длиннее и сложнее.
По мнению экспертов, Россия сознательно отказывается от политики наращивания числа новых граждан. Теперь в приоритете:
государственная безопасность;
социальная устойчивость;
лояльность и культурная интеграция.
Натурализация всё чаще рассматривается как потенциальный риск, а не как универсальное решение демографических и кадровых проблем. Поэтому вместо постоянного проживания власти предпочитают временную трудовую миграцию с последующим возвращением в страну исхода.
Этот подход напрямую касается и граждан Казахстана, которые традиционно рассматривали РФ как страну для долгосрочного переезда.
На фоне сокращения выдачи гражданства в России резко растут другие показатели:
число иностранцев, работающих по патенту, увеличилось на 32% и превысило 1,9 млн человек;
количество разрешений на работу для граждан визовых стран выросло на 52%;
трудоустройство граждан стран ЕАЭС, включая Казахстан, увеличилось более чем на 26%.
Фактически Россия даёт сигнал:
работать — можно, жить постоянно — только при строгом отборе.
Иностранная рабочая сила по-прежнему необходима российской экономике, особенно в:
строительстве;
ЖКХ;
логистике;
пищевой промышленности;
сервисных отраслях.
При рекордно низкой безработице (около 2,1–2,2%) Россия испытывает структурный дефицит кадров. Но восполнять его власти намерены не за счёт массовой раздачи паспортов, а через жёстко регулируемый рынок труда.
Для граждан РК новые тенденции означают:
сохранение позиций в числе ключевых миграционных партнёров России;
снижение шансов на быстрое получение гражданства;
рост значения легального трудоустройства и статуса в рамках ЕАЭС;
более внимательный контроль со стороны миграционных органов РФ.
Россия по-прежнему открыта для казахстанцев как рынок труда, но всё менее охотно — как страна для быстрой натурализации.
Сокращение выдачи гражданства — не сигнал закрытости, а признак смены модели. Россия выстраивает систему, в которой паспорт становится наградой за лояльность и интеграцию, а не формальным итогом переезда.
Для Казахстана это означает новую реальность:
быть среди лидеров — уже не гарантия упрощённого пути к гражданству.
Комментарии0 комментарий(ев)