18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.12.2025, 13:16

В Казахстане хотят кардинально изменить работу таксистов

Новости Казахстана 0 3 087

В Казахстане предложили кардинально пересмотреть правила работы такси. Депутат Елнур Бейсенбаев выступил с инициативой ввести официальное определение «водитель такси» и закрепить их права, обязанности и социальную защиту. Соответствующий депутатский запрос направлен министру транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Полмиллиона таксистов — вне закона?

По словам Бейсенбаева, в стране работает более 500 тысяч водителей такси, однако точных данных нет. Сервисы не предоставляют полную информацию о водителях, хотя они стали неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев.

«Это судьбы людей, жизнь и здоровье которых мы должны защищать на законодательном уровне», — подчеркнул депутат.

Серые зоны и опасные поездки

Депутат отметил, что законодательство Казахстана до сих пор использует термины советских времён, которые не отражают современную работу агрегаторов. В реальности здоровье пассажиров и водителей при каждой поездке не застраховано, а ответственность за инциденты не определена.

«Деятельность водителей находится в “серой зоне”. Вне правового поля остаются вопросы ответственности, стандартов безопасности, прозрачности алгоритмов, страхования и защиты прав пассажиров и водителей», — пояснил Бейсенбаев.

Кто за что отвечает?

Отсутствие официального определения «водитель такси» приводит к неразберихе:

  • Неясны права и обязанности водителя и таксопарка.

  • Таксисты остаются социально незащищёнными.

  • Требование ежедневного медицинского осмотра стало формальностью.

Депутат отметил, что на дороги допускаются водители без прав, на автомобилях с правым рулём и высокой скоростью на междугородних трассах. Кроме того, некоторые приложения агрегаторов:

  • не показывают реальную стоимость поездки;

  • не позволяют оплату безналичным способом;

  • не предоставляют систему вызова экстренных служб и круглосуточной поддержки.

Предложения депутата: от страховки до контроля через базы

В своём запросе Елнур Бейсенбаев предложил ряд мер для легализации и защиты работы такси:

  1. Страхование каждой поездки — агрегаторы обязаны страховать жизнь и здоровье пассажиров и водителей.

  2. Закрепление статуса водителя — официальное определение «водитель такси» с чёткими правами и обязанностями; обязательное личное выполнение заказа и соблюдение санитарных норм.

  3. Медицинский контроль — регулярные проверки здоровья водителей вместо формальных ежедневных осмотров; автоматизация контроля через системы Минздрава.

  4. Прозрачность и безопасность поездки — информирование пассажиров о реальной стоимости, контроль скорости и маршрута, проверка данных водителя и автомобиля через государственные базы.

Почему это важно

Инициатива направлена на то, чтобы сделать сферу такси безопасной, прозрачной и официально регулируемой. По мнению экспертов, её принятие позволит:

  • защитить жизни и здоровье пассажиров и водителей;

  • исключить «серый» сегмент водителей;

  • повысить доверие к сервисам и качество обслуживания.

В Казахстане законодательно закреплённый статус водителя такси может стать шагом к полной легализации отрасли и укреплению социальной защиты работников транспорта.

15
38
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь