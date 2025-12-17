В Казахстане хотят кардинально изменить работу таксистов

В Казахстане предложили кардинально пересмотреть правила работы такси. Депутат Елнур Бейсенбаев выступил с инициативой ввести официальное определение «водитель такси» и закрепить их права, обязанности и социальную защиту. Соответствующий депутатский запрос направлен министру транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: Depositphotos

Полмиллиона таксистов — вне закона?

По словам Бейсенбаева, в стране работает более 500 тысяч водителей такси, однако точных данных нет. Сервисы не предоставляют полную информацию о водителях, хотя они стали неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев.

«Это судьбы людей, жизнь и здоровье которых мы должны защищать на законодательном уровне», — подчеркнул депутат.

Серые зоны и опасные поездки

Депутат отметил, что законодательство Казахстана до сих пор использует термины советских времён, которые не отражают современную работу агрегаторов. В реальности здоровье пассажиров и водителей при каждой поездке не застраховано, а ответственность за инциденты не определена.

«Деятельность водителей находится в “серой зоне”. Вне правового поля остаются вопросы ответственности, стандартов безопасности, прозрачности алгоритмов, страхования и защиты прав пассажиров и водителей», — пояснил Бейсенбаев.

Кто за что отвечает?

Отсутствие официального определения «водитель такси» приводит к неразберихе:

Неясны права и обязанности водителя и таксопарка.

Таксисты остаются социально незащищёнными.

Требование ежедневного медицинского осмотра стало формальностью.

Депутат отметил, что на дороги допускаются водители без прав, на автомобилях с правым рулём и высокой скоростью на междугородних трассах. Кроме того, некоторые приложения агрегаторов:

не показывают реальную стоимость поездки;

не позволяют оплату безналичным способом;

не предоставляют систему вызова экстренных служб и круглосуточной поддержки.

Предложения депутата: от страховки до контроля через базы

В своём запросе Елнур Бейсенбаев предложил ряд мер для легализации и защиты работы такси:

Страхование каждой поездки — агрегаторы обязаны страховать жизнь и здоровье пассажиров и водителей. Закрепление статуса водителя — официальное определение «водитель такси» с чёткими правами и обязанностями; обязательное личное выполнение заказа и соблюдение санитарных норм. Медицинский контроль — регулярные проверки здоровья водителей вместо формальных ежедневных осмотров; автоматизация контроля через системы Минздрава. Прозрачность и безопасность поездки — информирование пассажиров о реальной стоимости, контроль скорости и маршрута, проверка данных водителя и автомобиля через государственные базы.

Почему это важно

Инициатива направлена на то, чтобы сделать сферу такси безопасной, прозрачной и официально регулируемой. По мнению экспертов, её принятие позволит:

защитить жизни и здоровье пассажиров и водителей;

исключить «серый» сегмент водителей;

повысить доверие к сервисам и качество обслуживания.

В Казахстане законодательно закреплённый статус водителя такси может стать шагом к полной легализации отрасли и укреплению социальной защиты работников транспорта.