От наказания до тюрьмы: в Казахстане усиливают охрану медиков

В Казахстане депутаты Мажилиса приняли важный закон, который усиливает защиту медицинских работников и водителей скорой помощи. Изменения касаются как Уголовного кодекса, так и Уголовно-процессуального кодекса республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz

Цель закона

Новая инициатива направлена на создание надежной правовой защиты для медиков, которые сталкиваются с насилием при исполнении своих служебных обязанностей. Особенно акцент сделан на предотвращение жестокого обращения с бригадами скорой помощи во время работы.

Что конкретно изменилось

В Уголовном кодексе появилась новая статья , предусматривающая наказание за нападение на медицинских работников и водителей скорой помощи.

Размер наказания варьируется от штрафа до лишения свободы , в зависимости от тяжести совершенного преступления.

В Уголовно-процессуальном кодексе уточнены компетенции органов внутренних дел, которые теперь проводят предварительное следствие и дознание по делам о насилии против медиков.

Почему это важно

Ранее случаи нападений на бригады скорой помощи оставались без жесткого наказания, что подрывало безопасность медиков и мешало оперативной работе служб. Новые поправки должны повысить уровень ответственности за подобные правонарушения и защитить персонал, рискующий жизнью ради здоровья граждан.

Перспективы и ожидания

Закон вступает в силу сразу после официальной публикации, и эксперты прогнозируют, что это станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей. Медицинские службы Казахстана смогут работать в более безопасной среде, а правонарушители будут получать строгие наказания за насилие против медиков.