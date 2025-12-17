18+
17.12.2025, 15:21

От наказания до тюрьмы: в Казахстане усиливают охрану медиков

Новости Казахстана

В Казахстане депутаты Мажилиса приняли важный закон, который усиливает защиту медицинских работников и водителей скорой помощи. Изменения касаются как Уголовного кодекса, так и Уголовно-процессуального кодекса республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Цель закона

Новая инициатива направлена на создание надежной правовой защиты для медиков, которые сталкиваются с насилием при исполнении своих служебных обязанностей. Особенно акцент сделан на предотвращение жестокого обращения с бригадами скорой помощи во время работы.

Что конкретно изменилось

  • В Уголовном кодексе появилась новая статья, предусматривающая наказание за нападение на медицинских работников и водителей скорой помощи.

  • Размер наказания варьируется от штрафа до лишения свободы, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

  • В Уголовно-процессуальном кодексе уточнены компетенции органов внутренних дел, которые теперь проводят предварительное следствие и дознание по делам о насилии против медиков.

Почему это важно

Ранее случаи нападений на бригады скорой помощи оставались без жесткого наказания, что подрывало безопасность медиков и мешало оперативной работе служб. Новые поправки должны повысить уровень ответственности за подобные правонарушения и защитить персонал, рискующий жизнью ради здоровья граждан.

Перспективы и ожидания

Закон вступает в силу сразу после официальной публикации, и эксперты прогнозируют, что это станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей. Медицинские службы Казахстана смогут работать в более безопасной среде, а правонарушители будут получать строгие наказания за насилие против медиков.

1
0
1
