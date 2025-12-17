Россия меняет правила заселения в гостиницы: что важно знать казахстанцам

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные правила предоставления гостиничных услуг , которые коснутся не только российских туристов, но и иностранных гостей, включая жителей Казахстана. Одним из главных нововведений станет возможность заселяться в отель по водительским правам , без необходимости предоставлять паспорт, а также отменять бронь за день до заезда без финансовых потерь, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: ru.pinterest.com

Программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев отмечает, что изменения давно назрели: нормативная база обновляется впервые с 2020 года и теперь единые правила будут действовать для всех средств размещения — гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других.

Гарантированное бронирование вместо "негарантированного"

Сейчас гостиницы обязаны ожидать постояльца одни сутки с момента запланированного заселения. Это значит, что отменить бронь они не смогут раньше, чем через сутки. Ранее действовавшее "негарантированное бронирование" требовало, чтобы турист заехал в строго установленное время, иначе бронь считалась сгоревшей.

В случае отмены брони до дня заезда турист получает полный возврат оплаты. Если же отмена произошла поздно, или постоялец опоздал, или вовсе не приехал, взимается плата не более чем за одни сутки проживания.

Ограничения и права гостиниц

Согласно новым правилам, гостиницы могут отказаться предоставлять номер только с полным возмещением убытков туристу.

При этом сохраняются обязательства отелей:

Бесплатно вызывать скорую помощь;

Предоставлять аптечку;

Доставлять корреспонденцию;

Будить постояльцев по запросу.

Однако с марта 2026 года гостиницы больше не обязаны обеспечивать кипятком, но должны быть готовы выдать тонометр.

Реестр и прозрачность рынка

Все средства размещения, участвующие в оказании услуг туристам, должны быть внесены в специальный реестр. Забронировать номера вне реестра через агрегаторы больше не получится.

Яковлев подчеркнул, что это повысит прозрачность рынка и защиту прав потребителей, что особенно важно для туристов из соседних стран, включая Казахстан.

Детализация информации для постояльцев

Отели обязаны предоставлять полные сведения о:

Площади номера;

Условиях и сроках отмены бронирования;

Условиях и сроках возврата предоплаты.

Все эти изменения делают рынок более предсказуемым и удобным для гостей, в том числе для казахстанских туристов, планирующих поездки в Россию.