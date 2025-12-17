18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.12.2025, 17:23

Жузы против жузов: как родоплеменные бренды разрушают единство Казахстана

Новости Казахстана 0 739

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров выразил серьёзную обеспокоенность новой тенденцией в казахстанском обществе, которая, по его мнению, может подорвать национальное единство и сплочённость, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Родоплеменная символика выходит на улицы и экраны

Ерлан Саиров направил депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову, в котором отметил тревожный рост «родоплеменной» тематики в повседневной жизни и медиапространстве.

«Отдельные создатели контента и предприниматели используют родовые названия на одежде — футболках и шапанах — и представляют это как бренд или маркетинговый продукт. В социальных сетях растёт объём контента, навязывающего молодёжи родоплеменное сознание. Эта опасная тенденция добралась и до кинематографа», — заявил депутат.

Фильмы как инструмент разделения

Саиров обратил внимание на кино, в котором «казахские роды сравниваются и подвергаются унижению». По его словам, целью некоторых фильмов становится привлечение аудитории за счёт превращения чувствительной для нации темы в громкий контент.

«Творческая свобода важна, но в это непростое время она не должна угрожать национальному единству и основам государственности», — подчеркнул парламентарий.

Влияние на молодежь и опасность распада

Депутат отметил, что подобные тенденции особенно опасны для подростков и молодёжи, на которых сильно влияет кино и медиаконтент. Саиров предупредил, что родоплеменная идеология может привести к внутренним конфликтам и даже угрозе распада государства.

«Если мы стремимся построить Казахстан столь же вечный, сколь вечен мир, необходимо запретить провокационные материалы, которые внутри одной нации выставляют различия как превосходство и стравливают роды между собой», — сказал Саиров.

Предложение: комиссия для контроля контента

В качестве меры депутат предложил создать постоянную комиссию при Министерстве культуры и информации. Она должна будет оценивать отечественные фильмы с художественно-эстетической и идеологической точки зрения, учитывая влияние на национальное единство.

Кроме того, Саиров предложил развивать в социальных сетях контент, подчеркивающий единство всех народов Казахстана, чтобы противодействовать разделяющим тенденциям.

5
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь