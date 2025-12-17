Жузы против жузов: как родоплеменные бренды разрушают единство Казахстана

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров выразил серьёзную обеспокоенность новой тенденцией в казахстанском обществе, которая, по его мнению, может подорвать национальное единство и сплочённость, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Родоплеменная символика выходит на улицы и экраны

Ерлан Саиров направил депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову, в котором отметил тревожный рост «родоплеменной» тематики в повседневной жизни и медиапространстве.

«Отдельные создатели контента и предприниматели используют родовые названия на одежде — футболках и шапанах — и представляют это как бренд или маркетинговый продукт. В социальных сетях растёт объём контента, навязывающего молодёжи родоплеменное сознание. Эта опасная тенденция добралась и до кинематографа», — заявил депутат.

Фильмы как инструмент разделения

Саиров обратил внимание на кино, в котором «казахские роды сравниваются и подвергаются унижению». По его словам, целью некоторых фильмов становится привлечение аудитории за счёт превращения чувствительной для нации темы в громкий контент.

«Творческая свобода важна, но в это непростое время она не должна угрожать национальному единству и основам государственности», — подчеркнул парламентарий.

Влияние на молодежь и опасность распада

Депутат отметил, что подобные тенденции особенно опасны для подростков и молодёжи, на которых сильно влияет кино и медиаконтент. Саиров предупредил, что родоплеменная идеология может привести к внутренним конфликтам и даже угрозе распада государства.

«Если мы стремимся построить Казахстан столь же вечный, сколь вечен мир, необходимо запретить провокационные материалы, которые внутри одной нации выставляют различия как превосходство и стравливают роды между собой», — сказал Саиров.

Предложение: комиссия для контроля контента

В качестве меры депутат предложил создать постоянную комиссию при Министерстве культуры и информации. Она должна будет оценивать отечественные фильмы с художественно-эстетической и идеологической точки зрения, учитывая влияние на национальное единство.

Кроме того, Саиров предложил развивать в социальных сетях контент, подчеркивающий единство всех народов Казахстана, чтобы противодействовать разделяющим тенденциям.