Новые суммы пособий на детей в Казахстане с 2026 года

В 2026 году система государственных пособий для семей с детьми в Казахстане претерпит заметные изменения. Причина — рост месячного расчетного показателя (МРП), от которого напрямую зависят размеры ключевых социальных выплат. В результате суммы пособий на рождение ребенка и уход за ним до полутора лет увеличатся, что станет ощутимой поддержкой для родителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
С 2026 года в Казахстане установлен новый месячный расчетный показатель — 4 325 тенге. Именно эта сумма используется при расчете большинства социальных выплат, штрафов и госпошлин.
Для семей с детьми это означает автоматический пересчет:
единовременного пособия при рождении ребенка;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.
Единовременное государственное пособие при рождении ребенка выплачивается один раз и зависит от очередности рождения.
Первый, второй и третий ребенок — 38 МРП, или 164 350 тенге
Четвертый и последующие дети — 63 МРП, или 272 475 тенге
Эта выплата предоставляется независимо от того, работает родитель или нет.
Получить выплату могут:
граждане Республики Казахстан;
кандасы (этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину);
иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане.
Пособие назначается не только при рождении, но и в случае, если ребенок:
усыновлен;
взят под опеку.
Если лицо, ухаживающее за ребенком, не участвует в системе обязательного социального страхования, ему назначается ежемесячное государственное пособие.
Первый ребенок — 5,76 МРП (24 912 тенге)
Второй ребенок — 6,81 МРП (29 426 тенге)
Третий ребенок — 7,85 МРП (33 901 тенге)
Четвертый и последующие — 8,90 МРП (38 493 тенге)
Выплата осуществляется ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Для работающих казахстанцев предусмотрена отдельная система поддержки — через Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Здесь выплаты напрямую зависят от официального дохода и уплаты социальных отчислений.
Работающим женщинам назначается единовременная выплата по беременности и родам, которая компенсирует утрату дохода на период декретного отпуска.
Размер выплаты рассчитывается исходя из среднего дохода за последний год.
В 2025 году средняя сумма такой выплаты составляла около 1,44 млн тенге.
В 2026 году фактический размер будет зависеть от индивидуального дохода, но при сохранении уровня заработка останется сопоставимым.
После рождения ребенка работающие родители также могут получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Ключевые условия:
участие в системе обязательного социального страхования;
официальные социальные отчисления.
выплата составляет 40% от среднего дохода за последние два года;
начисляется на каждого ребенка отдельно;
в 2025 году средний размер такой выплаты составлял 86 221 тенге в месяц.
В 2026 году казахстанские семьи:
получат увеличенные суммы пособий благодаря росту МРП;
сохранят право выбора между государственной поддержкой и выплатами из ГФСС;
смогут рассчитывать на более ощутимую финансовую помощь как при рождении ребенка, так и в период ухода за ним.
Таким образом, несмотря на рост расходов, государственная поддержка материнства и детства в Казахстане продолжает адаптироваться к экономическим реалиям и остается одним из ключевых элементов социальной политики.
