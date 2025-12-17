Новые суммы пособий на детей в Казахстане с 2026 года

В 2026 году система государственных пособий для семей с детьми в Казахстане претерпит заметные изменения. Причина — рост месячного расчетного показателя (МРП), от которого напрямую зависят размеры ключевых социальных выплат. В результате суммы пособий на рождение ребенка и уход за ним до полутора лет увеличатся, что станет ощутимой поддержкой для родителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр YouTube

Новый МРП — основа всех расчетов

С 2026 года в Казахстане установлен новый месячный расчетный показатель — 4 325 тенге. Именно эта сумма используется при расчете большинства социальных выплат, штрафов и госпошлин.

Для семей с детьми это означает автоматический пересчет:

единовременного пособия при рождении ребенка;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Сколько заплатят за рождение ребенка

Единовременное государственное пособие при рождении ребенка выплачивается один раз и зависит от очередности рождения.

Размеры выплат в 2026 году:

Первый, второй и третий ребенок — 38 МРП , или 164 350 тенге

Четвертый и последующие дети — 63 МРП, или 272 475 тенге

Эта выплата предоставляется независимо от того, работает родитель или нет.

Кто имеет право на единовременное пособие

Получить выплату могут:

граждане Республики Казахстан;

кандасы (этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину);

иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане.

Пособие назначается не только при рождении, но и в случае, если ребенок:

усыновлен;

взят под опеку.

Пособие по уходу до 1,5 лет: сколько будут платить неработающим

Если лицо, ухаживающее за ребенком, не участвует в системе обязательного социального страхования, ему назначается ежемесячное государственное пособие.

Размеры выплат в 2026 году:

Первый ребенок — 5,76 МРП (24 912 тенге)

Второй ребенок — 6,81 МРП (29 426 тенге)

Третий ребенок — 7,85 МРП (33 901 тенге)

Четвертый и последующие — 8,90 МРП (38 493 тенге)

Выплата осуществляется ежемесячно до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Что получают работающие родители: выплаты из ГФСС

Для работающих казахстанцев предусмотрена отдельная система поддержки — через Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Здесь выплаты напрямую зависят от официального дохода и уплаты социальных отчислений.

Выплата по беременности и родам: разовая, но крупная

Работающим женщинам назначается единовременная выплата по беременности и родам, которая компенсирует утрату дохода на период декретного отпуска.

Размер выплаты рассчитывается исходя из среднего дохода за последний год .

В 2025 году средняя сумма такой выплаты составляла около 1,44 млн тенге .

В 2026 году фактический размер будет зависеть от индивидуального дохода, но при сохранении уровня заработка останется сопоставимым.

Ежемесячная выплата по уходу: 40% от дохода

После рождения ребенка работающие родители также могут получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Ключевые условия:

участие в системе обязательного социального страхования;

официальные социальные отчисления.

Основные параметры:

выплата составляет 40% от среднего дохода за последние два года ;

начисляется на каждого ребенка отдельно ;

в 2025 году средний размер такой выплаты составлял 86 221 тенге в месяц.

Что в итоге меняется для семей

В 2026 году казахстанские семьи:

получат увеличенные суммы пособий благодаря росту МРП;

сохранят право выбора между государственной поддержкой и выплатами из ГФСС;

смогут рассчитывать на более ощутимую финансовую помощь как при рождении ребенка, так и в период ухода за ним.

Таким образом, несмотря на рост расходов, государственная поддержка материнства и детства в Казахстане продолжает адаптироваться к экономическим реалиям и остается одним из ключевых элементов социальной политики.