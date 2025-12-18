В Казахстане требуют проверить граждан, поддерживающих атаки на КТК

В Казахстане подняли тревогу по поводу публикаций в социальных сетях, призывающих к нападениям на критически важные объекты страны. Депутат мажилиса Айдос Сарым обратился к государственным органам с требованием проверить граждан, поддерживающих украинские террористические атаки на КТК или распространяющих такие призывы, и рассмотреть возможность квалификации их действий по уголовному законодательству, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
"В социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства и наших граждан инфраструктуру. Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права граждан на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам Казахстана", - заявил Сарым.
Депутат подчеркнул, что такие действия выходят за рамки конституционного права на свободу слова и создают прямую угрозу национальным интересам страны.
«Подобные публикации наносят прямой ущерб экономической и энергетической безопасности Казахстана», – отметил он.
Айдос Сарым предложил рассмотреть возможность квалификации этих действий по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан:
Статья 256 – «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению террористических актов»;
Статья 175 – «Государственная измена».
По мнению депутата, такие меры позволят не только пресечь распространение опасной информации, но и усилить ответственность граждан за подрыв критической инфраструктуры.
Депутат подчеркнул необходимость проведения информационно-разъяснительной работы среди граждан. Цель – донести до населения недопустимость публичных призывов к разрушению нефтепроводов и других объектов, критически важных для экономики и безопасности страны.
«Важно, чтобы каждый понимал: распространение таких публикаций – это не просто выражение мнения, а реальная угроза экономической стабильности и национальной безопасности», – заявил Сарым.
Свой запрос депутат мажилиса направил на имя генерального прокурора Берика Асылова, а также к заместителю премьер-министра, министру культуры и информации Аиде Балаевой. В документе он просит проверить все публикации, содержащие призывы к нападению на КТК, и принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства.
