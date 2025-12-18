18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.12.2025, 20:52

Важная информация для выезжающих за границу и строгие ограничения: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 562

Казахстанцам напоминают о строгих правилах провоза веществ за границу и безопасного оборота контролируемых препаратов внутри страны. Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало новые данные о проверках и выявленных нарушениях, чтобы предупредить граждан и юридические лица о рисках нарушения законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: rcpp.kz
Фото: rcpp.kz

Опасные вещества и правила их провоза

МВД подчеркивает, что при выезде за пределы Казахстана гражданам необходимо учитывать международные ограничения. В частности:

  • Растение «гармала» (также известное как «адраспан») запрещено к ввозу и вывозу в ряде стран, включая Россию, хотя в Казахстане оно не находится под запретом.

  • Строго соблюдаются правила перевозки, хранения и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, применяемых для производства синтетических наркотиков.

Министерство настоятельно рекомендует казахстанцам проверять правила ввоза и вывоза любых веществ при пересечении границы, чтобы избежать уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства.

Итоги профилактической операции «Дәрмек»

С 8 по 12 декабря 2025 года на территории Казахстана проводился масштабный этап оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек». Специалисты МВД выявили многочисленные нарушения среди юридических лиц и медицинских учреждений:

  • Возбуждено 7 уголовных дел против должностных лиц.

  • К ответственности привлечено 136 юридических лиц и 166 медицинских работников.

Нарушения условий хранения и оборота

В ходе операции было ограничено обращение:

  • Более 1 000 тонн прекурсоров, потенциально используемых для синтетических наркотиков.

  • Почти 60 000 таблеток и свыше 75 000 ампул психоактивных препаратов.

Конкретные инциденты по регионам

  • Карагандинская область: выявлены нарушения в железнодорожной цистерне с 64 тоннами серной кислоты, прибывшей из России, не соответствующей техническим требованиям.

  • Шымкент: одно из медицинских учреждений нарушило лицензионные требования, из оборота не допущено 50 000 единиц психотропных препаратов.

  • Туркестанская область: юридическое лицо перевозило 100 тонн серной кислоты без специализированной охраны.

  • Жетысу: изъято 200 кг прекурсора «эфедра», применяемого для изготовления синтетических наркотиков.

  • Алматинская область: медработники хранили контролируемые препараты в реанимационной палате, а не в специально оборудованном помещении.

Рекомендации для юридических лиц

МВД напоминает всем организациям, которые работают с наркотическими и психотропными веществами, а также прекурсорами:

  • Строго соблюдать нормы транспортировки, хранения, использования и реализации.

  • За нарушения предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Совет для граждан при пересечении границы

Министерство предупреждает казахстанцев:

  • Не перевозить вещества и предметы, оборот которых ограничен законодательством Казахстана или других стран.

  • Особое внимание уделять растениям вроде гармалы/адраспана, запрещенным к ввозу или вывозу в ряде стран.

«Казахстанцев призываем быть предельно внимательными при пересечении государственной границы», — сообщает пресс-служба МВД РК.

