Важная информация для выезжающих за границу и строгие ограничения: что нужно знать казахстанцам

Казахстанцам напоминают о строгих правилах провоза веществ за границу и безопасного оборота контролируемых препаратов внутри страны. Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало новые данные о проверках и выявленных нарушениях, чтобы предупредить граждан и юридические лица о рисках нарушения законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
МВД подчеркивает, что при выезде за пределы Казахстана гражданам необходимо учитывать международные ограничения. В частности:
Растение «гармала» (также известное как «адраспан») запрещено к ввозу и вывозу в ряде стран, включая Россию, хотя в Казахстане оно не находится под запретом.
Строго соблюдаются правила перевозки, хранения и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, применяемых для производства синтетических наркотиков.
Министерство настоятельно рекомендует казахстанцам проверять правила ввоза и вывоза любых веществ при пересечении границы, чтобы избежать уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства.
С 8 по 12 декабря 2025 года на территории Казахстана проводился масштабный этап оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек». Специалисты МВД выявили многочисленные нарушения среди юридических лиц и медицинских учреждений:
Возбуждено 7 уголовных дел против должностных лиц.
К ответственности привлечено 136 юридических лиц и 166 медицинских работников.
В ходе операции было ограничено обращение:
Более 1 000 тонн прекурсоров, потенциально используемых для синтетических наркотиков.
Почти 60 000 таблеток и свыше 75 000 ампул психоактивных препаратов.
Карагандинская область: выявлены нарушения в железнодорожной цистерне с 64 тоннами серной кислоты, прибывшей из России, не соответствующей техническим требованиям.
Шымкент: одно из медицинских учреждений нарушило лицензионные требования, из оборота не допущено 50 000 единиц психотропных препаратов.
Туркестанская область: юридическое лицо перевозило 100 тонн серной кислоты без специализированной охраны.
Жетысу: изъято 200 кг прекурсора «эфедра», применяемого для изготовления синтетических наркотиков.
Алматинская область: медработники хранили контролируемые препараты в реанимационной палате, а не в специально оборудованном помещении.
МВД напоминает всем организациям, которые работают с наркотическими и психотропными веществами, а также прекурсорами:
Строго соблюдать нормы транспортировки, хранения, использования и реализации.
За нарушения предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Министерство предупреждает казахстанцев:
Не перевозить вещества и предметы, оборот которых ограничен законодательством Казахстана или других стран.
Особое внимание уделять растениям вроде гармалы/адраспана, запрещенным к ввозу или вывозу в ряде стран.
«Казахстанцев призываем быть предельно внимательными при пересечении государственной границы», — сообщает пресс-служба МВД РК.
