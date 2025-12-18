Обязательное автострахование в Казахстане зашло в тупик: что будет с выплатами

Сфера обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) в Казахстане столкнулась с системным кризисом. Как отмечают эксперты, объемы страховых выплат уже не первый год увеличиваются значительно быстрее, чем сборы страховых премий. В результате продукт, который по закону обязателен для всех автомобилистов, становится для страховых компаний все более убыточным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
За первые десять месяцев текущего года выплаты по обязательному автострахованию выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста страховых взносов остаются заметно ниже.
Финансовая статистика наглядно иллюстрирует глубину проблемы. Если в 2023 году страховые компании выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях около 60 млрд тенге, то уже за десять месяцев 2025 года сумма компенсаций приблизилась к 86 млрд тенге.
Ассоциация страховщиков Казахстана фиксирует тревожный показатель: убыточность обязательного автострахования за прошлый год превысила 110%. Это означает, что страховщики выплачивают клиентам больше, чем собирают с них в виде страховых премий.
Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами:
ростом числа дорожно-транспортных происшествий;
подорожанием услуг станций технического обслуживания;
увеличением стоимости автозапчастей, в том числе импортных.
Автоэксперты отмечают, что разговоры о нерентабельности ОСАГО ведутся уже не первый год. По словам Алексея Алексеева, страховые компании фактически работают «в ноль» или даже в убыток.
«Страховщики все эти годы говорят, что этот продукт для них нерентабельный, что они постоянно доплачивают. По их цифрам, 90–95% средств, собранных по обязательному страхованию, возвращаются обратно людям — тем, кто попал в ДТП», — пояснил эксперт.
Таким образом, обязательная автостраховка практически не оставляет пространства для покрытия административных расходов и формирования финансового резерва.
По оценкам специалистов, казахстанское автострахование сегодня остается одним из самых дешевых в регионе. Однако именно низкие тарифы, по мнению участников рынка, и стали одной из причин нынешнего кризиса.
Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин напомнил, что еще около года назад эксперты пришли к однозначному выводу:
«Тарифы должны быть повышены примерно на 80–90%. Либо второй вариант — их необходимо либерализировать, позволив рынку самому формировать цену».
Речь идет о более гибкой системе, при которой стоимость полиса будет зависеть от реальных рисков, стажа водителя, истории ДТП и других факторов.
При этом не все эксперты согласны с тем, что ОСАГО должно быть прибыльным продуктом. Арсен Шакуов обращает внимание на противоречие между обязательным характером страховки и логикой коммерческого дохода.
«Если на этом зарабатывают, тогда продукт не должен быть принудительным. Сегодня у нас страховка выглядит как добровольно-принудительная. Но при этом компании жалуются на убытки. Тогда, возможно, стоит создавать аналог фонда — как в системе обязательного медицинского страхования», — считает он.
Такой подход предполагает перераспределение ответственности и более жесткий контроль со стороны государства.
В профильной ассоциации предупреждают: если тарифная политика останется неизменной, страховые компании могут столкнуться с дефицитом средств для выполнения своих обязательств. В этом случае под угрозой окажутся не только сами страховщики, но и обычные граждане.
Эксперты не исключают сценарий, при котором у компаний просто не будет финансовых ресурсов для своевременной выплаты компенсаций. В итоге пострадавшие в ДТП рискуют остаться без положенных законом выплат, а доверие к системе обязательного страхования окажется под серьезным ударом.
Ситуация вокруг обязательного автострахования в Казахстане все отчетливее указывает на необходимость системных решений. Повышение тарифов, либерализация рынка или создание альтернативного страхового механизма — выбор предстоит сделать в ближайшее время. В противном случае кризис ОСАГО может затронуть миллионы автовладельцев по всей стране.
