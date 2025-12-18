18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.12.2025, 06:57

Обязательное автострахование в Казахстане зашло в тупик: что будет с выплатами

Новости Казахстана 0 421

Сфера обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) в Казахстане столкнулась с системным кризисом. Как отмечают эксперты, объемы страховых выплат уже не первый год увеличиваются значительно быстрее, чем сборы страховых премий. В результате продукт, который по закону обязателен для всех автомобилистов, становится для страховых компаний все более убыточным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Фото: кадр YouTube

За первые десять месяцев текущего года выплаты по обязательному автострахованию выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста страховых взносов остаются заметно ниже.

Миллиарды компенсаций и рекордная убыточность

Финансовая статистика наглядно иллюстрирует глубину проблемы. Если в 2023 году страховые компании выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях около 60 млрд тенге, то уже за десять месяцев 2025 года сумма компенсаций приблизилась к 86 млрд тенге.

Ассоциация страховщиков Казахстана фиксирует тревожный показатель: убыточность обязательного автострахования за прошлый год превысила 110%. Это означает, что страховщики выплачивают клиентам больше, чем собирают с них в виде страховых премий.

Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами:

  • ростом числа дорожно-транспортных происшествий;

  • подорожанием услуг станций технического обслуживания;

  • увеличением стоимости автозапчастей, в том числе импортных.

«Почти все деньги возвращаются обратно»

Автоэксперты отмечают, что разговоры о нерентабельности ОСАГО ведутся уже не первый год. По словам Алексея Алексеева, страховые компании фактически работают «в ноль» или даже в убыток.

«Страховщики все эти годы говорят, что этот продукт для них нерентабельный, что они постоянно доплачивают. По их цифрам, 90–95% средств, собранных по обязательному страхованию, возвращаются обратно людям — тем, кто попал в ДТП», — пояснил эксперт.

Таким образом, обязательная автостраховка практически не оставляет пространства для покрытия административных расходов и формирования финансового резерва.

Самая дешевая страховка — но какой ценой

По оценкам специалистов, казахстанское автострахование сегодня остается одним из самых дешевых в регионе. Однако именно низкие тарифы, по мнению участников рынка, и стали одной из причин нынешнего кризиса.

Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин напомнил, что еще около года назад эксперты пришли к однозначному выводу:

«Тарифы должны быть повышены примерно на 80–90%. Либо второй вариант — их необходимо либерализировать, позволив рынку самому формировать цену».

Речь идет о более гибкой системе, при которой стоимость полиса будет зависеть от реальных рисков, стажа водителя, истории ДТП и других факторов.

Обязательное — значит некоммерческое?

При этом не все эксперты согласны с тем, что ОСАГО должно быть прибыльным продуктом. Арсен Шакуов обращает внимание на противоречие между обязательным характером страховки и логикой коммерческого дохода.

«Если на этом зарабатывают, тогда продукт не должен быть принудительным. Сегодня у нас страховка выглядит как добровольно-принудительная. Но при этом компании жалуются на убытки. Тогда, возможно, стоит создавать аналог фонда — как в системе обязательного медицинского страхования», — считает он.

Такой подход предполагает перераспределение ответственности и более жесткий контроль со стороны государства.

Риски для автомобилистов и пострадавших

В профильной ассоциации предупреждают: если тарифная политика останется неизменной, страховые компании могут столкнуться с дефицитом средств для выполнения своих обязательств. В этом случае под угрозой окажутся не только сами страховщики, но и обычные граждане.

Эксперты не исключают сценарий, при котором у компаний просто не будет финансовых ресурсов для своевременной выплаты компенсаций. В итоге пострадавшие в ДТП рискуют остаться без положенных законом выплат, а доверие к системе обязательного страхования окажется под серьезным ударом.

Что дальше

Ситуация вокруг обязательного автострахования в Казахстане все отчетливее указывает на необходимость системных решений. Повышение тарифов, либерализация рынка или создание альтернативного страхового механизма — выбор предстоит сделать в ближайшее время. В противном случае кризис ОСАГО может затронуть миллионы автовладельцев по всей стране.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А у страховщиков ничего не треснет и не лопнет от таких предложений?
18.12.2025, 09:58
