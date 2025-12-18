18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.12.2025, 07:27

В Казахстане требуют раскрыть, куда уходят миллиарды с платных дорог

Новости Казахстана 0 515

В Казахстане разгорелась дискуссия о полной прозрачности работы операторов платных дорог. Депутаты и общественные деятели призывают обнародовать подробные финансовые отчеты, чтобы граждане и перевозчики могли видеть, как расходуются миллиарды тенге, собираемые с автотранспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Доходы растут, прозрачности нет

По данным мажилисмена Николая Арсютина, доходы от платных дорог в стране стремительно растут:

  • 53 млрд тенге – в 2024 году;

  • 72 млрд тенге – за первые 10 месяцев 2025 года.

Несмотря на столь значительные суммы, системной информации о расходах на содержание, ремонт и развитие платных участков автодорог для общества не существует.

«Подробная детализация затрат остаётся недоступной для широкой публики, что создает риски недоверия со стороны граждан и перевозчиков», – отметил депутат.

Прозрачность как законодательная обязанность

Арсютин предложил обязать всех операторов платных дорог публиковать ежегодные отчеты на официальных интернет-порталах. В них должны отражаться:

  • Суммы собранных средств и структура расходов;

  • Выполненные работы и инвестиционные проекты;

  • Тарифы и планы капитального строительства;

  • Показатели безопасности и обслуживания дорог.

Депутат настаивает на законодательном закреплении единого стандарта отчетности и введении ответственности за непубликацию данных, чтобы гарантировать общественный контроль.

Жалобы граждан и перевозчиков: сигнал о проблемах

По словам Арсютина, система платных дорог сталкивается с постоянными жалобами граждан и перевозчиков, которые поступают через СМИ, общественные организации и официальные обращения:

  • Претензии к качеству покрытия;

  • Нарекания на тарифы и правила проезда;

  • Вопросы к эффективности расходования собранных средств.

«Все это формирует потенциальное недоверие общества к расходованию бюджетных и внебюджетных средств», – пояснил депутат.

Международный опыт показывает, что регулярная публикация финансовых отчетов снижает риск злоупотреблений и повышает доверие к операторам платных дорог.

Сколько платных дорог в Казахстане

На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков автодорог общей протяженностью 4,8 тыс. км. Модель платности предполагает, что содержание и развитие дорог полностью осуществляется за счет платы за проезд.

Ранее Министерство транспорта анонсировало смягчение правил проезда по платным дорогам, чтобы улучшить ситуацию для водителей.

Дефектные участки под контролем

Председатель правления «КазАвтоЖола» Дархан Иманашев сообщил, что на платных дорогах выявлено около 350 км дефектных участков.

  • С января эти участки временно будут исключены из платности;

  • После ремонта плата за проезд будет восстановлена.

Этот шаг позволит водителям избегать дополнительных расходов на проблемных участках и одновременно контролировать качество обслуживания.

Вывод

Требование раскрытия финансовых отчетов с платных дорог отражает ключевой вызов для дорожной отрасли Казахстана: баланс между доходностью и прозрачностью. Публичная отчетность и законодательное регулирование могут укрепить доверие общества, снизить риски коррупции и повысить эффективность развития инфраструктуры.

