КСК меняют правила: как теперь будут управлять домами в Казахстане

Казахстанские кооперативы собственников квартир (КСК) продолжат работу, но с новой ролью в управлении многоквартирными домами. Для легальной деятельности им предстоит пройти перерегистрацию, а на переходный период отведён срок — до сентября 2026 года. Что это значит для жильцов и как изменится система управления, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

От формы к субъекту: что меняется

Ранее КСК существовали как форма управления, то есть способ организации работы дома: кто собирает взносы, отвечает за ремонт и содержание. Теперь они становятся субъектом управления — реальным исполнителем задач по содержанию и управлению жильём.

Форма управления определяет организацию дома и принимаемые решения. В Казахстане законны две формы: объединение собственников имущества (ОСИ), юридическое лицо с председателем, подходящее для крупных домов и ЖК, и непосредственное совместное управление жильцами (НСУ), где управление ведётся напрямую, без юрлица, для домов до 36 квартир. Если жильцы бездействуют, акимат назначает временную управляющую компанию на два года, после чего необходимо определиться с формой управления.

Субъект управления — это тот, кто реально управляет домом и выполняет работу. Это может быть как профессиональная управляющая компания, так и КСК, зарегистрированная как субъект управления. ОСИ или НСУ могут заключать договор с КСК или УК для оказания услуг, если сами не хотят управлять домом напрямую.

Перерегистрация КСК: как работать легально

Существующие КСК не могут продолжать работу автоматически — обязательна перерегистрация как субъект управления. Для этого необходимо обратиться в ЦОН и предоставить заявление, протокол собрания собственников, на котором проголосовали не менее 51% жильцов за перерегистрацию, и квитанцию об оплате регистрационного сбора.

Переходный период продлится до сентября 2026 года, после чего управление домами будет считаться легальным только при соблюдении этих требований.

КСК может объединять представителей двух и более домов (кондоминиумов). Жильцы в таком объединении владеют не только квартирами, но и общим имуществом: участком, крышей, подъездом. Все владельцы принимают участие в управлении и содержании общего имущества через КСК.

Обязанности КСК и управляющей компании

Как субъект управления, КСК обязана:

управлять домом по договору с жильцами;

иметь квалифицированный персонал;

открывать и вести текущие и сберегательные счета;

контролировать поступление взносов жильцов;

составлять ежемесячные и годовые отчёты, проекты смет;

следить за качеством коммунальных услуг;

готовить дом к отопительному сезону;

сообщать жилищной инспекции о начале или прекращении работы в течение 3 дней;

уведомлять жильцов о смене стоимости услуг или прекращении работы за 3 месяца;

сохранять документацию, финансы и имущество и передавать всё новому субъекту управления при смене.

Что важно помнить жильцам