18.12.2025, 09:05

Самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Дели

Новости Казахстана 0 506

Самолёт авиакомпании Air Astana, выполнявший международный рейс из Алматы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в индийской столице Дели. Инцидент произошёл ночью 18 декабря и привлёк внимание пассажиров и СМИ, сообщает Lada.kz. 

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Что произошло на борту

По информации журналиста Михаила Козачкова, на рейсе KC931 из Алматы в Бангкок пассажиры услышали хлопок в районе правого двигателя, после чего самолёт начал снижаться.

  • В салоне появилось запах гари, что вызвало тревогу у пассажиров.

  • Экипаж принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Дели.

  • Пассажиров более двух часов держали на борту, прежде чем объявили о технической неисправности.

Официальная позиция Air Astana

Пресс-служба авиакомпании уточнила, что посадка была предусмотрена по техническим причинам:

  • Самолёт вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51.

  • На борту находились 138 пассажиров.

  • Всем пассажирам обеспечено питание и оформлены временные визы для пребывания в Индии.

  • Авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице.

  • Для продолжения рейса в Бангкок готовится резервный борт.

Предыстория: тревожные рейсы Air Astana

Инцидент 18 декабря не стал первым для казахстанского перевозчика за последние дни:

  • 17 декабря самолёт Air Astana, выполнявший рейс KC851 по маршруту Алматы – Астана, подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета.

  • Речь идёт о воздушном судне Airbus A321neo, что вызывает вопросы о технической исправности флота авиакомпании.

Итоги

Вынужденная посадка рейса KC931 ещё раз подчёркивает важность соблюдения технических норм и оперативного реагирования экипажа. Air Astana заверяет пассажиров, что их безопасность на первом месте, и уже предпринимает меры для доставки людей в пункт назначения.

