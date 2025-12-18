18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.12.2025, 09:55

Все, что нужно знать о новых штрафах в Казахстане с 2026 года

Новости Казахстана

В 2025 году в Казахстане вступили в силу новые штрафы и меры административной ответственности, которые продолжат действовать с 1 января 2026 года. Эти изменения затрагивают самые разные сферы жизни — от бытовой безопасности и транспорта до финансов и цифровых технологий. Каждому жителю страны важно знать, что теперь может «ударить по кошельку», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Датчики дыма — безопасность под контролем

С июля 2025 года владельцы частных домов обязаны устанавливать автономные дымовые извещатели.

  • Штраф: от 5 до 10 МРП (21 625–43 250 тенге в 2026 году).

  • Причина: предотвращение пожаров и обеспечение безопасности жильцов.

  • Примечание: важна не только установка, но и регулярная проверка работоспособности датчиков.

Искусственный интеллект: штраф за «обман робота»

С развитием ИИ появилась новая административная ответственность.

  • Владельцы ИИ-систем: за отсутствие маркировки контента, созданного нейросетями, и за риск распространения вредной информации — штраф 15–200 МРП (64 875–865 000 тенге).

  • Пользователи ИИ: за распространение недостоверного контента — 15–30 МРП (64 875–129 750 тенге).

Таким образом, технологии требуют не только умения пользоваться ими, но и знания законов.

Деньги за границей — спрятанное имущество теперь заметно

Казахстанцы обязаны декларировать суммы на иностранных счетах свыше 4,325 млн тенге в 2026 году.

  • Штраф за сокрытие: 100 МРП (432 500 тенге).

  • Повторное нарушение: 200 МРП (865 000 тенге).

Неотразимый мотив: налоговая служба теперь точно «видит» зарубежные счета.

Мопеды и электровелосипеды — регистрация обязательна

Незарегистрированные малые транспортные средства теперь подлежат штрафу:

  • Мопеды до 50 куб. см: штраф 10 МРП (43 250 тенге), требуется водительское удостоверение категорий А1 или А.

  • Электровелосипеды с мощностью >250 Вт: те же правила, но также соблюдение ПДД.

Малые транспортные средства стали полноценной частью дорожного регулирования.

Пассажиры и водители: не высовываться из салона!

Поправки в ПДД сделали поведение внутри авто важной частью безопасности.

  • Штраф: 10 МРП (43 250 тенге) за высовывание головы или других частей тела.

  • Кого касается: как водителей, так и пассажиров.

Теперь даже привычка «высунуть руку в окно» может стоить денег.

Стихийные свалки — крупные штрафы за мусор

За организацию несанкционированной свалки введены жесткие меры:

  • Физлица: 100 МРП (432 500 тенге).

  • Юридические лица: 200–1 000 МРП (865 000–4 325 000 тенге).

  • Повторное нарушение: штраф удваивается.

Внимание: любая гора мусора на улице теперь опасна для кошелька.

Наркотики — только по назначению

За немедицинское употребление наркотических или сильнодействующих веществ:

  • Штраф: 40 МРП (173 000 тенге).

  • Арест: до 10 суток.

  • Повторное нарушение: удвоение штрафа и ареста.

Даже небольшая «экспериментальная доза» теперь строго регулируется.

Общественные работы вместо штрафа

С сентября 2025 года часть нарушений теперь карается не деньгами, а работой на благо общества:

  • Нарушение ПДД с причинением вреда здоровью

  • Неуступка дороги экстренным службам

  • Мелкое хулиганство и приставание в общественных местах

Это дает шанс «отработать» штраф, а не платить его.

Дропперы — банковские счета под угрозой

Передача мошенникам своих банковских счетов (дропперство) теперь уголовно наказуема:

  • Штраф: до 5 000 МРП (21 625 000 тенге)

  • Лишение свободы: до 7 лет

Важно помнить: даже неосознанное участие в схемах может обернуться серьезной ответственностью.

Итог

2026 год принесет казахстанцам новые вызовы: штрафы касаются не только финансов, но и бытовой безопасности, транспорта, медицины и цифровых технологий. Внимательность к законам и соблюдение правил теперь действительно стоит денег — и времени.

