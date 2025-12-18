Все, что нужно знать о новых штрафах в Казахстане с 2026 года

В 2025 году в Казахстане вступили в силу новые штрафы и меры административной ответственности, которые продолжат действовать с 1 января 2026 года. Эти изменения затрагивают самые разные сферы жизни — от бытовой безопасности и транспорта до финансов и цифровых технологий. Каждому жителю страны важно знать, что теперь может «ударить по кошельку», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С июля 2025 года владельцы частных домов обязаны устанавливать автономные дымовые извещатели.
Штраф: от 5 до 10 МРП (21 625–43 250 тенге в 2026 году).
Причина: предотвращение пожаров и обеспечение безопасности жильцов.
Примечание: важна не только установка, но и регулярная проверка работоспособности датчиков.
С развитием ИИ появилась новая административная ответственность.
Владельцы ИИ-систем: за отсутствие маркировки контента, созданного нейросетями, и за риск распространения вредной информации — штраф 15–200 МРП (64 875–865 000 тенге).
Пользователи ИИ: за распространение недостоверного контента — 15–30 МРП (64 875–129 750 тенге).
Таким образом, технологии требуют не только умения пользоваться ими, но и знания законов.
Казахстанцы обязаны декларировать суммы на иностранных счетах свыше 4,325 млн тенге в 2026 году.
Штраф за сокрытие: 100 МРП (432 500 тенге).
Повторное нарушение: 200 МРП (865 000 тенге).
Неотразимый мотив: налоговая служба теперь точно «видит» зарубежные счета.
Незарегистрированные малые транспортные средства теперь подлежат штрафу:
Мопеды до 50 куб. см: штраф 10 МРП (43 250 тенге), требуется водительское удостоверение категорий А1 или А.
Электровелосипеды с мощностью >250 Вт: те же правила, но также соблюдение ПДД.
Малые транспортные средства стали полноценной частью дорожного регулирования.
Поправки в ПДД сделали поведение внутри авто важной частью безопасности.
Штраф: 10 МРП (43 250 тенге) за высовывание головы или других частей тела.
Кого касается: как водителей, так и пассажиров.
Теперь даже привычка «высунуть руку в окно» может стоить денег.
За организацию несанкционированной свалки введены жесткие меры:
Физлица: 100 МРП (432 500 тенге).
Юридические лица: 200–1 000 МРП (865 000–4 325 000 тенге).
Повторное нарушение: штраф удваивается.
Внимание: любая гора мусора на улице теперь опасна для кошелька.
За немедицинское употребление наркотических или сильнодействующих веществ:
Штраф: 40 МРП (173 000 тенге).
Арест: до 10 суток.
Повторное нарушение: удвоение штрафа и ареста.
Даже небольшая «экспериментальная доза» теперь строго регулируется.
С сентября 2025 года часть нарушений теперь карается не деньгами, а работой на благо общества:
Нарушение ПДД с причинением вреда здоровью
Неуступка дороги экстренным службам
Мелкое хулиганство и приставание в общественных местах
Это дает шанс «отработать» штраф, а не платить его.
Передача мошенникам своих банковских счетов (дропперство) теперь уголовно наказуема:
Штраф: до 5 000 МРП (21 625 000 тенге)
Лишение свободы: до 7 лет
Важно помнить: даже неосознанное участие в схемах может обернуться серьезной ответственностью.
2026 год принесет казахстанцам новые вызовы: штрафы касаются не только финансов, но и бытовой безопасности, транспорта, медицины и цифровых технологий. Внимательность к законам и соблюдение правил теперь действительно стоит денег — и времени.
