18.12.2025, 10:47

Казахстанцы получили официальный доступ к трудоустройству в Катаре с полным обеспечением: подробности

Новости Казахстана 0 1 218

Казахстанские граждане теперь могут официально трудоустраиваться в Катаре с гарантированными условиями работы, включая оплату перелёта, проживания и медицинского обслуживания. Это стало возможным после завершения всех формальных процедур по соглашению между двумя странами, о чём официально сообщило Министерство иностранных дел Катара, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

История соглашения: как всё началось

Путь к легальной работе казахстанцев в Катаре начался 14 февраля 2024 года во время официального визита Президента Казахстана в Доху. Тогда было подписано межгосударственное соглашение о трудоустройстве.

В 2025 году документ прошёл ратификацию обеими палатами парламента: сначала Мажилисом, затем Сенатом. Финальная подпись Президента страны была поставлена 20 октября, что официально открыло путь казахстанским гражданам к работе в Катаре на легальных основаниях.

Что меняется для работников: новые правила и гарантии

Соглашение чётко определяет:

  • порядок подбора сотрудников;

  • проверку квалификации претендентов;

  • процесс заключения трудовых договоров.

Катарские работодатели берут на себя следующие обязательства:

  • оплата перелёта в обе стороны;

  • предоставление жилья и медицинской помощи;

  • прозрачные условия работы, оплаты труда и отпусков.

Кроме того, соглашение защищает работников даже в случае досрочного расторжения трудового договора. Работодатель может освободиться от обязательств только в двух случаях:

  1. если работник сам решает уволиться до окончания срока договора;

  2. если сотрудник совершает серьёзное нарушение, позволяющее расторгнуть контракт без предупреждения и компенсации.

Когда увольнение возможно: чёткие критерии

Первый вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев подробно разъяснил, что считается нарушением трудового договора:

«Под нарушением общественных интересов могут рассматриваться действия, противоречащие законодательству, культурным и религиозным нормам Катара. Это: участие в незаконных собраниях или акциях, распространение оскорбительных высказываний о государстве, религии или руководстве, употребление алкоголя или наркотиков, аморальное поведение в общественных местах, а также несоблюдение трудовой дисциплины».

Таким образом, казахстанцам предоставляется правовая защита, но и вводятся строгие стандарты поведения на рабочем месте.

Где искать работу: официальный портал

Все вакансии от катарских работодателей будут публиковаться на государственном портале migration.enbek.kz

. Это обеспечивает прозрачный доступ к трудоустройству и исключает риск мошенничества со стороны посредников.

Перспективы: новые соглашения с другими странами

Минтруд Казахстана уже ведёт переговоры о заключении подобных соглашений с рядом государств, чтобы расширить возможности для трудовой миграции. В планах — Южная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также ряд европейских стран, включая:

  • Словакию

  • Японию

  • Швецию

  • Италию

  • Норвегию

  • Польшу

  • Чехию

  • Румынию

  • Финляндию

Это создаёт широкие перспективы для казахстанцев, желающих работать за рубежом на легальных и защищённых условиях.

