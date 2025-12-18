Казахстанцы получили официальный доступ к трудоустройству в Катаре с полным обеспечением: подробности

Казахстанские граждане теперь могут официально трудоустраиваться в Катаре с гарантированными условиями работы, включая оплату перелёта, проживания и медицинского обслуживания. Это стало возможным после завершения всех формальных процедур по соглашению между двумя странами, о чём официально сообщило Министерство иностранных дел Катара, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Путь к легальной работе казахстанцев в Катаре начался 14 февраля 2024 года во время официального визита Президента Казахстана в Доху. Тогда было подписано межгосударственное соглашение о трудоустройстве.
В 2025 году документ прошёл ратификацию обеими палатами парламента: сначала Мажилисом, затем Сенатом. Финальная подпись Президента страны была поставлена 20 октября, что официально открыло путь казахстанским гражданам к работе в Катаре на легальных основаниях.
Соглашение чётко определяет:
порядок подбора сотрудников;
проверку квалификации претендентов;
процесс заключения трудовых договоров.
Катарские работодатели берут на себя следующие обязательства:
оплата перелёта в обе стороны;
предоставление жилья и медицинской помощи;
прозрачные условия работы, оплаты труда и отпусков.
Кроме того, соглашение защищает работников даже в случае досрочного расторжения трудового договора. Работодатель может освободиться от обязательств только в двух случаях:
если работник сам решает уволиться до окончания срока договора;
если сотрудник совершает серьёзное нарушение, позволяющее расторгнуть контракт без предупреждения и компенсации.
Первый вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев подробно разъяснил, что считается нарушением трудового договора:
«Под нарушением общественных интересов могут рассматриваться действия, противоречащие законодательству, культурным и религиозным нормам Катара. Это: участие в незаконных собраниях или акциях, распространение оскорбительных высказываний о государстве, религии или руководстве, употребление алкоголя или наркотиков, аморальное поведение в общественных местах, а также несоблюдение трудовой дисциплины».
Таким образом, казахстанцам предоставляется правовая защита, но и вводятся строгие стандарты поведения на рабочем месте.
Все вакансии от катарских работодателей будут публиковаться на государственном портале migration.enbek.kz
. Это обеспечивает прозрачный доступ к трудоустройству и исключает риск мошенничества со стороны посредников.
Минтруд Казахстана уже ведёт переговоры о заключении подобных соглашений с рядом государств, чтобы расширить возможности для трудовой миграции. В планах — Южная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также ряд европейских стран, включая:
Словакию
Японию
Швецию
Италию
Норвегию
Польшу
Чехию
Румынию
Финляндию
Это создаёт широкие перспективы для казахстанцев, желающих работать за рубежом на легальных и защищённых условиях.
