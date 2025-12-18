18+
18.12.2025, 12:57

В Казахстане появится Wi-Fi, который соединит всю страну

Новости Казахстана 0 552

Жители Казахстана смогут пользоваться единым и безопасным доступом к интернету в городских пространствах. Проект, который получил условное название «национальный оператор Wi-Fi», планируется реализовать с масштабным охватом социальных объектов и ключевых городских инфраструктур, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ubutovo.mos.ru

В ходе заседания правительства глава компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов представил стратегию развития компании до 2028 года, включающую развертывание сети общественного Wi-Fi.

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подчеркнули, что формулировка «национальный оператор Wi-Fi» носит условный и описательный характер.

  • Она отражает масштаб и значимость проекта для общества,

  • Но не придаёт компании особых юридических прав или статуса,

  • И не предполагает, что только Freedom Telecom сможет реализовывать такие проекты.

Таким образом, термин подчеркивает роль компании как одного из ключевых партнеров государства в цифровой инфраструктуре, но не создаёт правовых ограничений для других участников рынка.

Масштабы проекта: от 400 точек до десятков тысяч

Проект уже стартовал с пилотной стадии в 10 городах, где установлено около 400 точек доступа к сети.

Планы на ближайшие годы впечатляют:

  • 2026 год — количество точек увеличится до 10 000,

  • 2027 год — сеть превысит 20 000 точек доступа,

  • Wi-Fi будет доступен на школах, медицинских учреждениях, вокзалах, аэропортах и пограничных пунктах.

Основная цель — обеспечить стабильный, безопасный и доступный интернет для всех граждан.

Государство и частный сектор: совместная работа

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития отметило, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с государством, что позволяет:

  • поддерживать высокий уровень безопасности сети,

  • обеспечивать техническую стабильность и защиту пользователей,

  • привлекать другие телекоммуникационные компании с необходимыми разрешениями для расширения инфраструктуры.

Ведомство подчеркнуло, что Freedom Telecom — один из ключевых партнеров, но не единственный игрок, способный развивать общественный Wi-Fi в стране.

Почему проект важен

Создание масштабной сети общественного Wi-Fi имеет стратегическое значение для Казахстана:

  • Поддержка цифровой трансформации городов,

  • Улучшение доступа к образованию, медицине и услугам госорганов,

  • Повышение уровня цифровой безопасности для граждан,

  • Создание условий для развития «умных» городских сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Итог

Появление «национального Wi-Fi» может стать настоящей революцией для городской жизни Казахстана, открывая доступ к интернету в местах массового скопления людей и обеспечивая гражданам комфортное цифровое взаимодействие с государственными и социальными сервисами.

4
1
0
