В Казахстане появится Wi-Fi, который соединит всю страну

Жители Казахстана смогут пользоваться единым и безопасным доступом к интернету в городских пространствах. Проект, который получил условное название «национальный оператор Wi-Fi», планируется реализовать с масштабным охватом социальных объектов и ключевых городских инфраструктур, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В ходе заседания правительства глава компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов представил стратегию развития компании до 2028 года, включающую развертывание сети общественного Wi-Fi.
В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подчеркнули, что формулировка «национальный оператор Wi-Fi» носит условный и описательный характер.
Она отражает масштаб и значимость проекта для общества,
Но не придаёт компании особых юридических прав или статуса,
И не предполагает, что только Freedom Telecom сможет реализовывать такие проекты.
Таким образом, термин подчеркивает роль компании как одного из ключевых партнеров государства в цифровой инфраструктуре, но не создаёт правовых ограничений для других участников рынка.
Проект уже стартовал с пилотной стадии в 10 городах, где установлено около 400 точек доступа к сети.
Планы на ближайшие годы впечатляют:
2026 год — количество точек увеличится до 10 000,
2027 год — сеть превысит 20 000 точек доступа,
Wi-Fi будет доступен на школах, медицинских учреждениях, вокзалах, аэропортах и пограничных пунктах.
Основная цель — обеспечить стабильный, безопасный и доступный интернет для всех граждан.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития отметило, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с государством, что позволяет:
поддерживать высокий уровень безопасности сети,
обеспечивать техническую стабильность и защиту пользователей,
привлекать другие телекоммуникационные компании с необходимыми разрешениями для расширения инфраструктуры.
Ведомство подчеркнуло, что Freedom Telecom — один из ключевых партнеров, но не единственный игрок, способный развивать общественный Wi-Fi в стране.
Создание масштабной сети общественного Wi-Fi имеет стратегическое значение для Казахстана:
Поддержка цифровой трансформации городов,
Улучшение доступа к образованию, медицине и услугам госорганов,
Повышение уровня цифровой безопасности для граждан,
Создание условий для развития «умных» городских сервисов и технологий искусственного интеллекта.
Появление «национального Wi-Fi» может стать настоящей революцией для городской жизни Казахстана, открывая доступ к интернету в местах массового скопления людей и обеспечивая гражданам комфортное цифровое взаимодействие с государственными и социальными сервисами.
