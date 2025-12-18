18+
18.12.2025, 13:59

Нефть дрогнула, тенге напрягся: как снижение добычи на Тенгизе ударит по национальной валюте

Новости Казахстана 0 670

Экономическая картина Казахстана приобретает новые вызовы: сочетание падения мировых цен на нефть и замедления темпов добычи на крупнейшем месторождении страны — Тенгизе — может оказать давление на курс национальной валюты. Об этом говорится в последнем аналитическом обзоре Halyk Finance, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Chevron
Фото: Chevron

Внешняя торговля под давлением

Аналитик Асан Курманбеков отмечает, что невысокий профицит во внешней торговле — сочетание снижения экспорта и роста импорта — негативно сказывается на курсе тенге.

«Снижение нефтяных котировок и замедление темпов роста добычи на Тенгизе может усилить давление на национальную валюту», — говорит Курманбеков.

Обзор Halyk Finance указывает на структурный перекос в пользу волатильных сырьевых секторов на стороне экспорта, что снова снижает внешнюю выручку страны. Одновременно вливания в экономику через бюджет стимулируют внутренний спрос на импорт, даже несмотря на ослабление курса тенге.

Прогноз: умеренное снижение цен на нефть и его последствия

Аналитик подчеркивает, что в ближайшие месяцы скорее всего сохранится тренд на умеренное снижение нефтяных котировок, а в сочетании с замедлением добычи на Тенгизе это может замедлить рост импорта и усилить давление на курс тенге.

«Балансировка внешних счетов может затянуться из-за слабой бюджетной дисциплины и масштабного государственного льготного кредитования», — предупреждает Курманбеков.

Добыча растет, но цены падают

По данным Halyk Finance, с начала 2025 года цены на нефть упали более чем на 12%, до менее $65 за баррель в октябре. Несмотря на значительный рост объёмов добычи, эффект ценового фактора оказался сильнее:

«Если бы не было роста добычи, ситуация с торговым балансом и курсом тенге была бы значительно хуже. Замедление отражения статистики из-за задержек таможенного декларирования лишь усугубляет картину», — пояснил аналитик.

Сокращение экспорта товаров за первые 10 месяцев 2025 года составило около $3 млрд, что соответствует падению выручки от реализации углеводородов.

Статистика внешней торговли: тревожные цифры

По данным Бюро национальной статистики:

  • Совокупный экспорт за январь–октябрь 2025 года снизился на 4,6% в годовом выражении — до $64,6 млрд.

  • Объемы импорта выросли на 5,9% в годовом выражении, а общий импорт за 10 месяцев увеличился на 4,7% — до $51,7 млрд.

  • Профицит внешней торговли сократился почти на 30%, с $18,3 млрд до $12,9 млрд.

Эти показатели указывают на слабую внешнеэкономическую устойчивость страны и повышают риски для национальной валюты в ближайшие месяцы.

Итог: осторожный прогноз для тенге

Комбинация падения нефтяных цен, замедления добычи на Тенгизе и увеличения внутреннего спроса на импорт создаёт сложный баланс для национальной валюты. Эксперты прогнозируют умеренное давление на тенге в ближайшие месяцы, что делает ситуацию с внешней торговлей и валютным курсом особенно чувствительной к изменениям на мировом рынке нефти.

