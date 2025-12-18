Лицо как паспорт: новые законы о масках и никабах в Казахстане

В Казахстане готовятся ввести административные меры против тех, кто скрывает своё лицо в общественных местах. Сенат страны сегодня одобрил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Что меняет новый закон

Поправки вводят ответственность за ношение предметов одежды, которые препятствуют распознаванию личности. По сути, речь идёт о любых элементах гардероба, полностью закрывающих лицо.

Нарушение закона влечёт административное наказание.

Первое нарушение предполагает предупреждение.

Повторное нарушение — штраф 10 МРП, что составляет 39 320 тенге в 2025 году.

В 2026 году сумма штрафа может вырасти до 43 250 тенге в связи с повышением МРП.

После одобрения Сенатом закон будет направлен на подпись Президенту Казахстана. Конкретная дата вступления новых требований в силу пока не определена.

Что запрещено

Согласно документу, под запрет попадает одежда, полностью закрывающая лицо. Ключевая цель закона — обеспечение безопасности и оперативной идентификации граждан.

Балаклавы.

Маски, закрывающие лицо целиком.

Никабы и другие предметы одежды, мешающие распознаванию личности.

Как поясняют правоохранительные органы, закон не ограничивает свободу вероисповедания.

Что разрешено

Закон допускает ношение религиозной одежды, которая не скрывает лицо, например:

Хиджаб.

Шейла.

Химар.

Аль-амира и другие аналогичные элементы.

Дополнительно закон предусматривает исключения в ряде случаев:

В холодное время года можно закрывать лицо шарфом или платком.

Маски разрешены по медицинским показаниям.

Средства защиты на работе и службе, включая противогазы и респираторы, не запрещены.

Закрытие лица во время спортивных и культурных мероприятий, например артистами или аниматорами, также допускается.

Почему это важно

Сотрудники полиции подчёркивают, что новые правила направлены исключительно на поддержание общественного порядка и безопасности. Закон позволяет быстро идентифицировать человека при необходимости, в том числе с помощью камер видеонаблюдения.

Таким образом, Казахстан вступает в новую эпоху, где ношение масок и полностью закрывающей лицо одежды будет строго регламентировано, а привычные элементы гардероба придётся пересмотреть, чтобы избежать штрафов.