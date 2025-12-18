18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.12.2025, 14:40

Лицо как паспорт: новые законы о масках и никабах в Казахстане

Новости Казахстана 0 529

В Казахстане готовятся ввести административные меры против тех, кто скрывает своё лицо в общественных местах. Сенат страны сегодня одобрил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что меняет новый закон

Поправки вводят ответственность за ношение предметов одежды, которые препятствуют распознаванию личности. По сути, речь идёт о любых элементах гардероба, полностью закрывающих лицо.

  • Нарушение закона влечёт административное наказание.

  • Первое нарушение предполагает предупреждение.

  • Повторное нарушение — штраф 10 МРП, что составляет 39 320 тенге в 2025 году.

  • В 2026 году сумма штрафа может вырасти до 43 250 тенге в связи с повышением МРП.

После одобрения Сенатом закон будет направлен на подпись Президенту Казахстана. Конкретная дата вступления новых требований в силу пока не определена.

Что запрещено

Согласно документу, под запрет попадает одежда, полностью закрывающая лицо. Ключевая цель закона — обеспечение безопасности и оперативной идентификации граждан.

  • Балаклавы.

  • Маски, закрывающие лицо целиком.

  • Никабы и другие предметы одежды, мешающие распознаванию личности.

Как поясняют правоохранительные органы, закон не ограничивает свободу вероисповедания.

Что разрешено

Закон допускает ношение религиозной одежды, которая не скрывает лицо, например:

  • Хиджаб.

  • Шейла.

  • Химар.

  • Аль-амира и другие аналогичные элементы.

Дополнительно закон предусматривает исключения в ряде случаев:

  • В холодное время года можно закрывать лицо шарфом или платком.

  • Маски разрешены по медицинским показаниям.

  • Средства защиты на работе и службе, включая противогазы и респираторы, не запрещены.

  • Закрытие лица во время спортивных и культурных мероприятий, например артистами или аниматорами, также допускается.

Почему это важно

Сотрудники полиции подчёркивают, что новые правила направлены исключительно на поддержание общественного порядка и безопасности. Закон позволяет быстро идентифицировать человека при необходимости, в том числе с помощью камер видеонаблюдения.

Таким образом, Казахстан вступает в новую эпоху, где ношение масок и полностью закрывающей лицо одежды будет строго регламентировано, а привычные элементы гардероба придётся пересмотреть, чтобы избежать штрафов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Как ходили так и ходят. В супермаркете, прям перед сотрудником полиции - и ничего.
18.12.2025, 13:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

